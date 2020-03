Los fines de semana son una oportunidad para renovar nuestra energía y para escuchar la música nueva que se estrena cada viernes.

¡Ya queríamos que llegara este fin de semana! Este 13 de marzo se estrenaron nuevas producciones de increíbles músicos como Four Tet y Bartees Strange y de nuevos talentos como Kids From Mars, además de una nueva placa de Tainy llena de colaboraciones interesantes.

Sin duda, este fin de semana debes abrir tu mente a la música que tantas personas talentosas publicaron, y más aún si vas a quedarte en casa por eso del Coronavirus.

Four Tet – Sixteen Oceans

Luego de tres increíbles sencillos, el productor y músico inglés Kieran Hebden estrena su décima placa. Sixteen Oceans son 16 canciones que ambientan en variados escenarios espaciales y muchas texturas orgánicas (a pesar de que la mayoría de los aparatos utilizados son electrónicos) que conducen a más de uno a lugares de ensueño y baile infinito. Con este álbum Four Tet se sigue consagrando como uno de los más interesantes representantes del IDM.

Escucha el álbum completo.

Peter Bjorn and John – Endless Dream

Peter Bjorn and John decidió no retomar el estilo indie pop que los hizo famosos con Young Folks y seguir por caminos más experimentales como hicieron con su álbum pasado. Este material es optimista, sincero y curioso, y es de valorarse que la agrupación sigue probándose como músicos. Aunque no nos den un hit como el anteriormente mencionado, comparten canciones épicas como Rusty Nails. Con Endless Dream la banda sueca celebra sus 20 años de carrera.

Escucha el álbum completo.

Deap Lips – Deap Lips

El supergrupo formado por The Flaming Lips y Deap Valley editó un álbum homónimo. Como era de esperarse es un boom de guitarras electrizantes, coros pegajosos y algunos otros experimentos sonoros que son sumergen en atmósferas espaciales. Los californianos trabajaron en 10 track que recuperan un poco de lo que caracteriza a cada proyecto, por ejemplo, lo alucinante de Flaming Lips y la intensidad de Deap Valley.

Además, estrenaron a la par el video oficial para The Pusher.

Escucha el álbum completo.

Kids From Mars – I don’t know what you feel but I feel it too EP

Oscar y Roger integrantes de Kids From Mars son el ejemplo de que los jóvenes son una esponja de lo que sucede a su alrededor y es que estos españoles ni siquiera han llegado a la mayoría de edad y ya lanzaron su primer EP como un filtro de lo mejor del pop actual. Bien te puede sonar a Twenty One Pilots, Mac Miller y The 1975, sin embargo, conforme avanza la música te vas dando cuenta de que KFM tiene bien claro hacia dónde dirigir su propio estilo.

Escucha el álbum completo.

Bartees Strange – Say Goodbye To Pretty Boy EP

El nuevo EP de Bartees Strange abre con el cover que hizo a The National, pero no te dejes llevar por su aire oscuro y melancólico, de ahí en adelante el espíritu de la música sólo sigue subiendo. Escuchar Say Goodbye to Pretty Boy es una aventura sonora por una producción sofisticada y un ensamble de instrumentos y estilos, unidos en armonía con la voz profunda del músico inglés.

Escucha el álbum completo.

Tainy – NEON16 TAPE: THE KIDS THAT GREW UP ON REGGAETON EP

El puertorriqueño Tainy se juntó con Sean Paul, Kali Uchis, Álvaro Díaz, C. Tangana y más músicos del género urbano para presentar un EP de siete canciones en las que exprimen su talento particular. Una mezcla de reggaeton, trap y letras pegadoras fueron el resultado. En palabras de Tainy, este material es una combinación de lo que él y sus compañeros no habían escuchado antes y lo que aman hacer.

Escucha el álbum completo.

También sigue nuestra playlist de Nueva Música que actualizamos cada semana.