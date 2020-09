¡Qué mejor forma de comenzar el fin de semana que con música nueva! Es por eso que cada viernes nos damos la tarea de seleccionar y presentarte algunos de nuestros estrenos favoritos de la semana.

Así que te dejamos a continuación los discos que estamos seguros serán el soundtrack perfecto para disfrutar de estos días:

Tekashi 6ix9ine – TattleTales

Oficialmente el primer disco de Tekashi 6ix9ine tras su salida de prisión ha llegado. Y en realidad no es algo fuera de este mundo, el rapero continúa haciendo mucho uso del auto-tune, esta vez incluyendo también algunos sonidos que hacen referencia a las prisiones, como la contestadora o el sonido que hacen las rejas al cerrarse. Además de que incluyó también una que otra canción más apegada al reggaetón.

San Cisco – Between You and Me

San Cisco está de vuelta con su cuatro material discográfico. Between You and Me mantiene la esencia de la banda pero ahora con una madurez tanto sonora como líricamente. Con enérgicas melodías, el trío australiano realizó una carta sobre de lo que va el crecer y aprender a ser consciente de tus actos. Sin duda la banda viene más fuerte que nunca y es un disco que vale mucho la pena escuchar.

Tricky – Fall To Pieces

Fall To Pieces fue el resultado tras un intenso periodo de revaloración y reflexión que surgió tras la muerte de su hija, y ese dolor se siente en cada nota de piano, en la voz de Marta Zlakowska, en cada beat. El disco a pesar de tener inesperados cambios nunca pierde su línea central, es una clara muestra que nadie como Tricky para convertir el dolor en verdadero arte y que sigue siendo la cabeza del trip-hop.

Declan McKenna – Zeros

Finalmente el segundo material discográfico de Declan McKenna llegó. Nuevamente abarcando temas importantes como la religión y el medio ambiente, pero ahora con una escritura más compleja y opaca. Mientras que musicalmente, el joven de 21 años combinó lo mejor del glam-rock de los setentas con su propio y característico sonido. McKenna lo apostó todo en éste disco y el resultado le salió mejor de lo que pudiéramos imaginar.

Big Sean – Detroit 2

Con diversas colaboraciones, entre las que se incluyen grandes artistas como Post Malone, Travis Scott, Ty Dolla $ign y Anderson .Paak, Big Sean nos presentó un álbum que busca llegar al centro más puro del hip-hop. Y siendo realistas, no le falló. Detroit 2 hace bien su función como la secuela de su disco lanzado en 2012, Detroit.