Aunque con la pandemia de COVID-19 ya todos los días se sienten igual, el viernes continúa haciéndose notar (y sigue siendo nuestro favorito) porque es cuando la mayoría de los artistas lanzan sus nuevas producciones.

Y como ya es costumbre, nos hemos dado a la tarea (muy difícil por cierto) de seleccionar y compartirles algunos de los mejores estrenos, perfectos para disfrutar el fin de semana desde casa. Acá te dejamos la lista:

1. Future Islands – As Long As You Are

Ya por fin se hizo realidad… Future Islands está de regreso con un nuevo material discográfico, el primero en tres años. As Long As You Are es un álbum refrescante y lleno de dilemas existenciales, mientras que sonoramente los sintetizadores muy al estilo ochentero están más que presentes y ¿la voz de Herring? Más potente y desgarradora que nunca.

2. Bandalos Chinos – Paranoia Pop

Profundizando el camino ya iniciado en Bach, Bandalos Chinos presentó su nuevo LP Paranoia Pop. Una colección de canciones que bien podrían ser un repaso meticulosamente contemporáneo de la historia del pop. La verdad que la banda viene más fuerte y madura que nunca con una composición tan sensible como precisa y la sonoridad limpia. Un álbum con elegancia, romanticismo y pistas rítmicas, así es Paranoia Pop.

Igual no olvides que Bandalos Chinos estará presentando oficialmente ese nuevo álbum con un show en streaming el próximo 29 de octubre. Consigue tus boletos aquí.

3. Metz – Atlas Vending

Quienes han visto en vivo a Metz seguro sabrán que son una bomba de furia y energía. Y justo todo ese salvajismo que derrochan en el escenario lograron plasmarlo en éste nuevo álbum, el cual nunca decae. A lo largo de cada una de las 10 piezas que lo conforman, el trío canadiense experimenta y se adentra a un sonido mucho mejor formado y establecido, en el que las estruendosas guitarras y potentes percusiones son siempre los protagonistas.

4. Travis – 10 Songs

Travis es de los grupos que lo arriesgó todo y se rifó un disco en plena pandemia y ¿nosotros? Agradecidos. Si bien no es la mejor obra de la banda, el disco cumple con su propósito: hacernos olvidar la pesadilla que vive el mundo y transportarnos a un lugar y tiempo en el que todo marchaba bien. Sus melodías son un indie nostálgico, parecido al Travis que escuchábamos por allá de 1999. Además de que trae un dueto con Susanna Hoffs que será la tranquilidad que le hacia falta a tus días.

5. Headie One – EDNA

Irving Adjei, o mejor conocido como Headie One, ahora sí nos sorprendió con EDNA, un álbum en el que el rapero experimenta con beats más apegados al hip-hop moderno pero nunca dejando de lado su peculiar estilo, responsable de llevarlo hasta donde está. Con él Headie One buscó reconciliarse con su pasado y continuar su camino, dando como resultado 20 caóticas pistas llenas de furia.