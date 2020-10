Sin duda el viernes es nuestro día favorito, no sólo porque inicia el fin de semana, sino porque también es un día lleno de estrenos. Justo a tiempo para relajarnos y disfrutar de buena música, obvio desde casa.

Ya estamos en la recta final del 2020, un año que ha sido caótico pero que también nos ha dado grandes materiales discográficos. Octubre viene con todo y acá te dejamos algunos de nuestros lanzamientos favoritos de esta semana:

1. Death Valley Girls – Under the Spell of Joy

Las Death Valley Girls están de vuelta y con un álbum que si tenemos que describirlo en una palabra, sería cósmico. Under the Spell of Joy viene con un sonido que preserva su estilo psych/garage/punk, pero lo que lo diferencia y hace sobresalir de sus otras producciones son los diversos arreglos con los que cuenta, como la presencia de un órgano, saxofón e incluso el coro de unos niños. Increíblemente todo esto logra funcionar demasiado bien, más de lo que pudiéramos imaginar.

2. Shamir – Shamir

Este álbum homónimo es el segundo lanzamiento que Shamir hace éste caótico 2020. En él continúa con su característico sonido de lo-fi, ahora también experimentando con riffs post-punk que hacen buen match con su estremecedora voz. La producción es muy precisa y los interludios que vienen intercalados le dan un tanto de personalidad. Shamir es un álbum en el que el cantante parece encontrarse de nuevo y hacer música por puro gusto, es alegre, es potente, es sin duda uno de los mejores que ha realizado.

3. The Jaded Hearts Club – You’ve Always Been Here

El súper grupo conformado por Miles Kane, Matt Bellamy, Graham Coxon, Nic Cester, Sean Payne y Jamie Davis finalmente está aquí. En realidad no hay mucho que decir, es un álbum divertido, en el que se nota que los músicos disfrutaron reinventando estas antiguas canciones, poniéndoles muchos guitarrazos y ruidosos tambores. Como era de esperarse es una joya, todos estos legendarios músicos hicieron un gran equipo.

4. BLACKPINK – THE ALBUM

La girlband de K-Pop llegó para demostrar su talento y sin duda nos dejaron boquiabiertos. BLACKPINK lanzó un álbum escrito y grabado totalmente mientras el mundo se encontraba en cuarentena y resultó ser una colección de salvajes canciones que nos hacen querer poder ir a enfiestar y disfrutar de la vida y libertad que teníamos antes. Además de que para ser su primer disco de larga duración, cuenta con increíbles colaboraciones, incluyendo la de Selena Gomez y Cardi B.

5. Corey Taylor – CMFT

El frontman de Slipknot finalmente se lanzó como solista y CMFT es una cara que nunca antes habíamos visto de él. Su sonido es un tanto diferente a lo que acostumbraba, ahora con canciones que van más hacia el country, blues, hip-hop y punk. Mientras que líricamente Taylor se deja ver en un mejor lugar, con las ideas más claras y libre, si así se puede describir. Éste es un álbum que definitivamente muchos de sus fieles seguidores van a amar pero muchos otros no.