En medio de todo el caos que se está viviendo en el mundo, la música ha sido nuestro espacio seguro. Y aunque lanzar un disco se ha convertido en todo un reto, muchas bandas han hecho hasta lo imposible por conseguirlo.

Esta semana fue de grandes lanzamientos y aunque es difícil hacer una selección, te dejamos acá algunos de los que seguro alegrarán tu fin de semana:

1. IDLES – Ultra Mono

Esta álbum de IDLES era en definitiva uno de los más esperados de este año y como era de imaginarse, es toda una joya. El sonido de la banda viene aún más salvaje, estruendoso, poderoso e imponente que nunca con canciones que van desde el sarcasmo, el desafío, la compasión y la controversia. Es un disco en el que la banda continúa presentando discursos políticos y con su misión de acabar con la masculinidad tóxica.

2. Will Butler – Generations

El integrante de Arcade Fire decidió darnos un regalo como solista en lo que llega algo nuevo con la banda. Generations es un álbum muy gentil, sonoramente hablando, que difícilmente podría encasillarse en un sólo género. Las melodías son efusivas y hermosas, en parte también por las voces invitadas y sus tintes de gospel. Sin embargo su fuerte termina siendo sus lyrics, en los que Butler hace una crítica y plasma sus más profundos pensamientos sobre la sociedad y su entorno.

3. Deftones – Ohms

Después de cuatro años por fin pudimos escuchar un nuevo material discográfico de Deftones y Ohms es catártico y pesado tanto sonoramente como líricamente. Las canciones vienen con un tipo de furia y dolor que parecer permanece desde que en 2013 su bajista Chi Cheng perdió la vida. Con tintes de heavy metal al puro estilo de Metallica o Black Sabbath, lo nuevo de Deftones es poder puro en el que la banda continúa mostrando el por qué cómo ellos ninguno.

4. Midnight Generation – Odyssey

La banda mexicana llegó a ponernos a bailar a todos con su nuevo álbum. Canciones frescas con ritmos pegajosos que se van apoderando poco a poco de ti y que son un completo deleite para tus oídos, así es Odyssey, un disco que sin duda alguna podría ser el descendiente del Random Access Memories de Daft Punk. La forma de hacer retro funk pop de Midnight Generation es única e inigualable y éste disco es la prueba más grande de ello.

5. Silver Rose – Las Distancias

Carla Sariñana, integrante de Ruido Rosa, lanzó su nuevo material discográfico solista bajo el nombre de Silver Rose. El álbum viene con un sonido pop-psicodélico de los setenta, al que su suave y dulce voz le da el toque necesario que lo lleva a lo sublime. Mientras que a lo largo de cada una de las canciones la cantante habla sobre cómo son las relaciones actuales y deja plasmada la ingenuidad que a veces las personas pueden llegar a tener.

6. Alpha Wolf – A Quiet Place To Die

Este es el segundo material discográfico de la banda australiana de hardcore/metalcore. Su ambición por alcanzar la cima es más que notoria en este álbum, el que parece ser la culminación de cada pérdida sentida, de cada golpe por la vida y su lección aprendida. Son 11 estruendosas piezas con las que Alpha Wolf continúa abriéndose camino en el género.

7. Sufjan Stevens – The Ascension

En nuestra reseña, Juan Carlos Hidalgo describe el disco de Sufjan Stevens como “mucho más denso y enmarañado que su antecesor; no tiene instrumentos acústicos y los sintetizadores mandan. 15 canciones que suponen un vastísimo universo y más cuando el compositor se propuso dar un recorrido a través de los años ochenta, de su música y algunos aspectos culturales”.

Lee la reseña completa dando click aquí.

8. Thurston Moore – By The Fire

Moore lanzó su séptimo álbum solista. By The Fire es una colección de piezas musicales en las que el ex miembro de Sonic Youth se pone hombro con hombro con su alma mater. Lleno de impactantes guitarras, baterías y coros, este disco pone muy en alto el nombre de Thurston Moore, anunciando que el rock alternativo está más vivo que nunca y que él es su salvaguarda.