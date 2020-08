El año se nos está yendo muy rápido pero al mismo tiempo ya se hizo eterno. En un abrir y cerrar de ojos ya se acabó agosto, un mes que sin duda fue muy bueno en cuanto a estrenos musicales.

Y como era de esperarse, cerró también con broche de oro. Esta última semana se vinieron grandes álbumes, comenzando por el tan anhelado regreso de Disclosure. Así que acá te dejamos algunos de los discos que te darán un momento de alivio y serán el mejor soundtrack para tu fin de semana.

Cazzu – Una Niña Inútil

Cazzu es una de las cantantes que la anda rompiendo a niveles inimaginables. Y éste álbum con todo y que fue realizado vía remota durante la cuarentena es una producción muy compleja y gran muestra de su talento. Es una colección de tan sólo siete canciones con un suave y sensual R&B acompañado de lyrics inspirados en los poemas de la escritora argentina Alfonsina Storni.

Angel Olsen – Whole New Mess

Este nuevo disco de Angel Olsen está conformado por los demos de su sucesor, All Mirrors. Todos los temas presentados ahora con nombres alterados y logrando sentirse como más que un borrador, un disco propio. Whole New Mess viene con el sonido más puro de Olsen, en el que además deja totalmente al descubierto su alma mientras comienza a avanzar en la búsqueda de su bienestar.

Disclosure – ENERGY

Sin temor alguno podemos decir que la espera valió totalmente la pena. Disclosure regresó después de cinco años con un disco impactante, que mezcla lo que fueron en sus inicios y los skills que adquirieron en este tiempo trabajando con otros artistas. Los beats que vienen en ENERGY son tan poderosos que no sabemos si llegaron a salvar la cuarentena o nos pusieron tristes de no poder salir y darlo todo en la pista.

Dua Lipa & The Blessed Madonna – Club Future Nostalgia

Ya de por si el último álbum de Dua Lipa era toda una joya. Y ahora el mismo lo re-trabajó junto con The Blessed Madonna para darnos lo que bien podría ser un mixtape perfecto para bailar hasta morir. Club Future Nostalgia viene con un gran y poderoso sonido que combina lo mejor del soul ochentero, el pop moderno y el house, incluyendo también samples de clásicos del pop como “Buffalo Stance” de Neneh Cherry y “Hollaback Girl” de Gwen Stefani.

Katy Perry – Smile

Katy Perry lanzó por fin su quinto álbum, en el que la cantante parece dejar de experimentar y regresar más a sus raíces. Smile es un disco lleno de ese eléctrico y vívido pop que Perry nos presentó durante sus dos primeros discos. Mientras que líricamente, la cantante regresa más optimista que nunca, siendo éste disco la salida de un oscuro túnel en el que Katy Perry estuvo los últimos años.

Aluna – Renaissance

Aluna está haciendo su debut solista con Renaissance. Una propuesta muy interesante ya que musicalmente viene con un enérgico sonido dance al que le incorporó letras sobre la historia de su raza afroamericana. Además de que cuenta con colaboraciones de grandes artistas como KAYTRANDA, Princess Nokia, Jada Kingdom, SG Lewis, entre otros. Con éste álbum Aluna superó todas las expectativas sobre su nueva etapa en solitario.