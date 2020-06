Fernando fue uno de mis primeros amigos en la primeria, lo conocí en primero de primaria y nos hicimos amigos porque a él le gustaba mi estuche rosa, con flores y ponys, y a mi el suyo de coche de carreras. En ese entonces definir un género era algo tan sencillo como eso: niño-niña, rosa-azul, y cuando hablo de aquel entonces me refiero al momento en el tiempo. La década de los 90, a pesar de ser ultra moderna en ideales era también, muy conservadora y estaba ultra cómoda con los roles sociales y de género. Al paso de los años, la comunidad LGBTTTIQ+ nos ha enseñado que no sólo existe la homosexualidad y el lesbianismo, que no es lo mismo el Género que la Identidad de Género, que esto último no son fetiches o perversiones, y que la Diversidad Sexual va mucho mas allá de ser un color en una bandera. Es una comunidad que se enorgullece en ser libres física e idealmente y que nos ha dado momentos importantísimos muchas industrias, pero sobre todo en las artísticas.

La comunidad LGBT+ de la CDMX pone las noches a temblar. Me consta. Así que les armé una lista de personajes importantes para las noches del underground citadino.

Deivalien

Es DJ, el responsable de poner a Carmen Campuzano frente a unas tornamesas y uno de los creadores de Rico Club. Este club, además de ser un fenómeno en la CDMX es también uno de los lugares donde la escena Drag salió de lo kitsch, de varios años de haber vivido en YouTube y donde encontró un hogar que al mismo tiempo ha servido como una plataforma relevante para sus integrantes al exponerlas a ojos mucho más jóvenes de lo hasta entonces “normal”. Les recomiendo mucho que les den like a su página en Facebook y vean sus livestreams. También pueden ordenar tragos para las noches de encierro y vean la fiesta de Pride que se armarán el sábado a partir de las 6pm. Es por donaciones, así que diviértanse y apoyen al staff del club con una cooperación voluntaria.

Ali Gua Gua

Es una figura clásica en la música alternativa mexicana. En un principio parte de las Ultrasónicas, fundadora de los Kumbia Queers y del colectivo Veracrew, activista y dueña de una maravillosa marisquería llamada La Cañita, Ali es una música incansable con sensibilidad increíble para el Son Jarocho o una rola divertidísima y cierta que habla de trabajar desde el iPhone. Vean los programas que se aventó para Onda Mundial.

Sailorfag

Además de tener un canal de YouTube con retos culinarios, tutoriales y muchísimas risas. Sailorfag es uno de los proyectos musicales mejor posicionados en la CDMX. A lado de su productor y también DJ, You You Solo, Sailor se encarga de llenar bares de morritxs a los que no les importa nada más que escuchar “Amiga date cuenta” y gritarla de principio a fin. En el 2019, cuando la sana distancia era estar como sardinas en lata, abarrotaron el Foro Indie Rocks en la presentación de su álbum Terrible, Perriemos con Army of Skanks como telonero. Personalidad magnética, sentido del humor afiladísimo, y canciones divertidísimas, Sailorfag es una experiencia inolvidable.

Priest

Hay personalidades magnéticas y la de Priest. Inició su camino de DJ con las primeras noches de Leonor y rápidamente su amor por la música y la noche lo colocó como una de las figuras más activas en las tornamesas de diferentes lugares de la CDMX como Rico Club. Además de eso es productor musical, activista, músico, creativo, y como proyecto de cuarentena inició su podcast “A misa con Priest” donde platica de música y deja ver su increíble personalidad.

DJ Guapis

Los sets de Guapis están llenos de perreo under y del más pesado. Sí, de ese reggaetón estridente que le asustaba a las niñas bien a principios de siglo. A ella la conocí cuando era residente de perreos under como Perrealismo y Mami Slut, y aunque es más reservada y de semblante tranquilo en sus sets, tiene ese algo que no permite quitarle los ojos de encima.

El Demonia

Es parte del crew #909Gvng de DJ Krizis donde edita los sencillos que ha estado lanzando últimamente. Con el Neoperreo como bandera, su sonido es como un perreo de ultratumba con Autotune mezclado con net art y vocales aletargadas. Su parte visual es como encontrar una especie de Friki Plaza virtual con su propio El Real Under en uno de sus pisos iluminada con neones y con todo tipo de avatars cybergóticos en la pista de baile.

Pauza

Ellas son cubanas, pero siempre que vienen a la CDMX rompen la pista de baile con sus beats de tropical house, sus sombreros gemelos y la buena vibra que caracteriza a la gente de aquella isla. Su tema “Jungle Fever” es el tema que el EDC usó para el recap del año pasado. Pau y Zahi también son figuras importantes en la escena musical cubana: todos los domingos (a excepción de cuando están de gira) hacen fiestas en diferentes terrazas de La Habana desde hace más de 3 o 4 años, y la música de sus sets ha evolucionado de temas clásicos de disco-pop a club bangers que destacan dentro de la hoy característica electrónica latina.

Tayhana

Argentina de nacimiento y residente por temporadas de la CDMX, Tayhana es fundadora de Hierdah, sello, colectivo y fiestas undergound en Argentina. En México es parte del colectivo NAAFI, además de ser una reina de las tornamesas. Es técnicamente super ingeniosa y juega con todos los botones habidos y por haber en los aparatos, musicalmente pasa del techno de warehouse al perreo y a ritmos más obscuros y clubbers. No se pierdan sus programas de “La Hora Romántica” de Tayhana en Onda Mundial y, de unas semanas para acá, en vivo a través de las fiestas virtuales de Terminal Club Antisocial.

Mancandy

Mancandy lleva muchos años a la cabeza de la moda más alternativa mexicana, y con la entrada del reggaetón a México le dio rienda suelta a su curiosidad musical para posicionarse como una de las figuras principales de la comunidad perreadora mexa. Edita sus temas en el S.Tu.di.o MX de BrunOG quien también funge de su productor y guía para ayudarlo a desarrollar su personalidad artística de manera exitosa.

Cepillo Cuevas

Su proyecto más reciente es Army of Skanks a lado de Sugarmami de Perreo Millennial, pero Cepillo Cuevas es “viejoven” lobo de mar en la música electrónica tropical de la CDMX. Es uno de los primeros fans de Dave Nada, quien a su vez es la influencia principal para que Cepillo empezara a hacer música. Desde hace varios años, este productor y DJ ha jugado a mezclar el Moombahton con elementos japoneses como letras y elementos gráficos, hoy todos presentes y bien desarrollados a lado de Sugarmami con quien cumplió uno de sus sueños de vida: Presentarse en el EDC México. Quédense pendientes de los lanzamiento de Army of Skanks.

