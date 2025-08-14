Museo Universitario del Chopo, 50 años

El Museo Universitario del Chopo abrió sus puertas en el año de 1975, su historia está ligada a movimientos sociales y culturales que definieron el panorama artístico de las últimas décadas en nuestro país. Desde sus inicios fue un espacio abierto a expresiones como el rock en español y el movimiento punk hasta llegar ahora con propuestas contemporáneas de experimentación sonora y artes visuales.

Entre las expos tenemos: “Era un árbol y se convirtió en un bosque. 50 años del Museo Universitario del Chopo” una revisión elástica de su historia a través de algunos momentos emblemáticos, sus antecedentes, sus comunidades y sus acervos.

“Quetzalcoatlus” de Marta Palau, La pieza Quetzalcoatlus, de la artista Marta Palau, forma parte de la Colección del museo, la pieza fue expuesta en el marco del centenario del inmueble con la exposición “Zoología fantástica”. El Chopo ahora la restaura para colocarla en el mismo sitio donde fue expuesta por primera y única vez.

Los conciertos: musical conmemorativo de Astrid Hadad y concierto de Liliana Felipe.

Las residencias. “El solar, agencia de detectives de objetos. Caso: 50 años del Museo del Chopo” residencia de creación que indagará sobre la memoria colectiva a partir de la colección del museo.

El cine: Se proyecta La Montaña Sagrada (1973), de Alejandro Jodorowsky en el marco del Festival Macabro, con lectura de tarot y mesa de diálogo en la que participan Edna Campos y José Luis Ortega.

Las publicaciones: el fanzine Voces “50 años del Museo Universitario del Chopo” que reúne material de archivo, reflexiones y otros residuos de la historia del museo, crónicas, relatos, reflexiones e invitaciones a algunos artistas con participación en el museo.

El libro sobre los 50 años del Museo Universitario del Chopo con ensayos, textos anteriormente publicados, la colección artística, material de archivo, así como experiencias y proyectos del programa conmemorativo.

Las celebraciones inician el jueves 21 de agosto a las 14:00 hrs con la inauguración de la expo Era un Árbol y se convirtió en un Bosque.

Museo Universitario del Chopo, Enrique González Martínez no. 10, Sta. María La Rivera, CDMX.









