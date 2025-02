Ignacio Pineda (Multiforo Alicia): “La política, la cultura y la música van juntas” 

Es una noche fresca, pero el interior está en ebullición. Hoy el Alicia, en su nueva ubicación, está no lleno: atascado. Hace apenas 10 meses reabrió en la colonia Santa María la Ribera luego de un año o más de ausencia. Es un buen momento para hacer un rápido balance y hablar de las expectativas de uno de los sitios emblemáticos del rock de esta ciudad y del país.

El Alicia está en las instalaciones de lo que fuera una iglesia cristera de 1930, su cupo prácticamente se ha duplicado ⎯puede albergar a 700 personas⎯ y la batalla para hacerlo sonar bien ha sido fuerte. Pero a pesar de su nueva apariencia, sigue siendo la misma chica rebelde, contestataria, dispuesta a dar cabida a bandas emergentes y a apoyar propuestas poco favorecidas por otros lugares del circuito. Por eso, entre otras cosas, decidimos charlar con Ignacio Pineda, su alma y corazón.

“El audio ⎯dice Pineda⎯ nos ha costado mucho trabajo porque el lugar era una iglesia. Hicimos muchas pruebas con materiales para que absorbiera el sonido y eso tardó varios meses. Cuando reabrimos, seguíamos en pruebas, porque el PA definitivo llegó apenas hace unos meses. Hace poco terminamos, todavía ayer instalamos cortinas en los ventanales para que se escuche bien. Siempre pensé que nunca se iba a lograr, pero creo que ya lo hicimos. Empezamos a hacer eventos gradualmente para que los vecinos se acostumbraran a los nuevos visitantes, porque en la Roma así nos pasó, la gente no estaba acostumbrada a tanto público joven. Fuimos probando todos los géneros, desde un acústico hasta un grindcore, a ver cómo se escuchaba. Montar el Alicia, ponerlo digno, fue el trabajo de casi un año”.

Nacho, como es mejor conocido en la escena del rock nacional, ha visto muy de cerca las transformaciones del género y cuando le pregunto acerca de qué le agrada y desagrada luego de vivirla por más de 30 años, no duda en responder: “Me agrada su nivel técnico, hoy comienzan temprano a estudiar música. Y también, las chicas han crecido enormidades, antes era muy raro ver a una instrumentista, ¿Qué no me agrada? A veces el texto se cae. Tenemos cuatro, cinco años de nuevos compositores que lo hacen bastante bien, eso es lo que deben tener los grupos, contar historias, crónicas, narraciones de lo que estamos viviendo como seres humanos, estamos muy separados de nuestra realidad social, no la contemplamos”.

“Lo rudo que hemos vivido en la ciudad y en el país en los últimos 8, 10 años no se ve reflejado en las letras, ahora los chavos se dedican más al instrumento y menos al texto. Otra cosa que no entiendo mucho es que las escenas se han atomizado mucho, cada vez son más pequeñas y cada quien va por su lado. Nos hace falta empatía y tolerancia entre las bandas y lo mismo nos pasa con los espacios culturales: no conversamos entre nosotros”.

¿No crees que esa atomización es una manifestación también del clasismo que existe en el rock mexicano y que en ocasiones la gente se niega a ver?

Sí, somos una sociedad totalmente clasista, los lugares muy bonitos, fifís, con sus escenas y los espacios que están casi en la periferia. No hay contacto…

Acabas de decir espacios “fifís”. Esa división clasista que siempre ha existido y que no es nueva en el rock mexicano, ¿crees que se ha agudizado en años recientes?

Es una cuestión de clase, intereses a nivel familiar y económico. Hay grupos que me han dicho que ya no van a ir al Alicia porque se volvió un lugar comunista. Estamos haciendo lo mismo que empezamos desde 1995 para acá. Sí somos un espacio politizado, tenemos una opinión política de lo que está pasando y lo manifestamos con carteles, charlas, con las redes, pero que yo recuerde nunca hablamos de partidos políticos ni de apoyo a los mismos. Lo que hacemos es una crítica a la derecha mexicana, a los espacios y partidos de la reacción, es un peligro que va avanzando, la intolerancia y la violencia, es un hecho. A nivel mundial, la derecha está gobernando el mundo nuevamente, hay un reacomodo político, pero nosotros nunca hemos apoyado a ningún partido.

No, nunca lo has hecho, pero ¿por qué esa crítica no la haces con la izquierda?

Sí lo hacemos, claro que sí. Hemos realizado carteles y diseños en contra de la violencia, por la libertad de los presos políticos, la legalización de la mariguana, sobre las mujeres y el feminismo, el respeto a la diversidad sexual y hemos denunciado el avance de las ultraderechas y el fascismo en el mundo y el país. Para mí hay más logros en esta administración que en las pasadas. No hay tanta corrupción ni robo de recursos como en otras administraciones. Los apoyos sociales son un claro ejemplo. No somos partidistas ni militamos en un partido.

¿Cómo está encarando el Alicia el que la gente no asista a los lugares o no quiera pagar por la música en vivo?

Hay mucha oferta, es complicado que los lugares se llenen por la oferta musical. Veo la agenda de la semana y me asombra todo lo que hay y me pregunto si habrá alguien que vaya a todos los eventos. Y no, lo que pasa es que también regalan muchos boletos. Hay una saturación de eventos, imposible asistir a tantos por nuestra condición económica. A la gente le gusta entrar gratis porque es lo más fácil. Antes los grupos vivían de los conciertos, hoy creo que ya no. Está muy complicado.

¿Cómo hace el Alicia ahora, que es un espacio mediano?

Damos la fecha, el grupo decide el costo del boleto, a veces sugiero, pero respeto su decisión. De allí se da el 70% a las bandas, el 30 restante al Alicia. Cuando no asiste tanto público les dejamos a las bandas el total de las entradas y cuando realizamos eventos gratuitos, esos gastos los absorbe el Alicia. Siempre ha sido así, desde que iniciamos. Manejamos el concepto de la economía de autogestión, que el espacio pueda seguir subsistiendo. Los Alicios cobran, haya o no público. Mi ventaja es que no le juego a la máxima ganancia.

Hay escenas a las cuales has cobijado, por ejemplo los rupestres, pero también apoyas la experimentación, la búsqueda, a pesar de que haya poca gente, ¿por qué esa necedad?

Porque nos gusta conocer bandas, apoyar la escena musical, no trabajamos para la máxima ganancia, repito, y sí tenemos amistades como los rupestres, a quienes conocí a mis 16 o 17 años. Pero por lo regular a todos los grupos los tratamos bien, no los vemos como mercancía. Me gusta conocer escenas nuevas, me llevo bien con varias de ellas. Hay escenas que están enojadas porque a veces no tocan tan frecuentemente como ellos quisieran, nuestra agenda siempre va muy adelantada. Hay bandas que no les gusta el Alicia porque somos un espacio muy politizado y se espantan con nuestro discurso, pero pues ni modo, ese es el Alicia, así nos manejamos. Desde que iniciamos el lugar tenemos este concepto, no es nuevo, no separamos la política y la cultura de la música, para nosotros van juntas.

Hay planes que no has podido llevar a cabo, el comedor comunitario, la estación de radio, la editorial…

¿Por qué no hemos puesto el comedor comunitario? Uno, los permisos para operar una cocina no son fáciles. Mucha gente cree que al Alicia le dieron el espacio totalmente gratis. No, no, el Alicia paga luz, agua, renta, impuestos. Tenemos que pagar todos los permisos, hoy son más requerimientos que antes. Montar una cocina no es fácil, la radio es casi lo mismo. Un proyector para cine cuesta una plata, nos gustaría tener un cineclub y programar muchas funciones de cine y documentales que no son muy conocidos en México. La editorial la hemos dejado un poquito de lado, creo que ya tenemos tiempo para iniciar estos proyectos. Ya está el Alicia, ya funciona, constantemente está cambiando, no hay semana en la que estemos quietos. Las autoridades nos tratan bien, cumplimos con las obligaciones y requerimientos. No aceptamos financiamiento para remodelar y acondicionar el Alicia, lo hemos hecho nosotros.

¿Cómo pinta el 2025?

Bien, está funcionando. Nos han solicitado fechas, la agenda va adelantada y tenemos muchos proyectos por crear. ¡La cultura no es un lujo, la cultura es un derecho!

