El MUFO abre puertas el 7 de abril con OUCHHH, Tundra, Antoni Arola y Can Can Press.

MUFO es un espacio que se ha autonombrado como museo del futuro, ofrece experiencias inmersivas y exhibe arte digital en una galería en el metaverso con NFTs.

“MUFO tendrá diferentes formatos y horarios según la ocasión: la experiencia general se

llevará a cabo de lunes a domingo, de 11 a 21 h; y la propuesta nocturna que no te querrás

perder; “MUFO de noche”, que sucederá únicamente los jueves de 21 a 1h y en donde tendrás

acceso a todos los espacios del Museo del futuro, además de poder disfrutar de una

selección especial de coctelería. Los “MUFO Takeovers” serán fiestas en las que todos los

sábados de 22 a 4 h, estarán sonando DJs y bandas en vivo curadas por los clubes, colectivos

y proyectos icónicos de la ciudad.”

Artistas: OUCHHH: Estudio de new media basado en Estambul, Tundra: colectivo ruso enfocado en instalaciones inmersivas, Antoni Arola artista catalán que ha ganado más de 60 premios internacionales por su trabajo artístico y de diseño, Can Can Press colectivo editorial e imprenta de risografías con publicaciones únicas.

MUFO inicia el 7 de abril en el Antiguo Hotel Reforma de la Ciudad de México, París 32, Tabacalera, CDMX.