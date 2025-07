Muestra de Cine Queer y Experimental  George Kuchar en el CCD y Cineteca

El artista George Kuchar es considerado uno de los cineastas experimentales y videoartistas más influyentes de Estados Unidos. La muestra recorre las inquietudes fundamentales del cineasta: sus ritmos biológicos, su anhelo queer en el Bronx en la década de 1960; los poderes eróticos de los ovnis; la vida en el San Francisco de los 70; las tormentas Oklahoma y la animosidad secreta de los animales hacia los humanos.



El primer programa se presentará en la Cineteca Nacional e incluirá las películas y poemas cinematográficos en 16 mm Eclipse of the Sun Virgin (1967), A Reason to Live (1976) y Ascension of the Demonoids (1985).

El segundo programa, que tendrá lugar en el Centro de Cultura Digital, emitirá los metrajes Wild Night in El Reno (1977) en 16 mm, Weather Diary 2 (1987) y Scarlet Droppings (1991). Entre ellos destaca el segundo filme, que pertenece a la serie que marcó su transición del cine 16 mm al video doméstico. Esta propuesta abrió el camino hacia una estética más íntima, cruda y en forma de diario personal.

“Sería un error ubicar en un único eje o símbolo la obra multivalente del gran cineasta underground y videodiarista estadounidense George Kuchar, pero se puede afirmar que la relación entre el interior y el exterior era una de sus obsesiones.” Byron Davies

Excreciones de la naturaleza: Las ecologías cotidianas de George Kuchar se exhibirá el jueves 17 de julio, a las 19:00 hrs, en la Cineteca Nacional y el sábado 19 de julio, a las 18:00 hrs, en el Centro de Cultura Digital, CCD.

Esta exhibición en 16 mm es parte del programa Cine Más Allá del CCD, con apoyo de la Universidad de Murcia y la Unión Europea.