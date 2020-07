La actriz Galyn Gorg, conocida por su participación en la serie El Príncipe del Rap y en la película RoboCop 2, falleció a causa de un cáncer que tenía en todo el cuerpo.

De acuerdo con un comunicado lanzado por su familia apenas hoy, la muerte de la actriz sucedió el martes pasado (14 de julio), justo un día antes de que Gorg celebrara su cumpleaños 56. Y, según mencionan, en el momento en que el cáncer le fue diagnosticado los doctores afirmaron que sólo le quedaban unos días, a lo mucho una semana de vida:

No sabíamos cuán enfermaba estaba, ya que el diagnóstico fue un shock para toda la familia. Rápidamente compramos boletos para Oahu, sin pensarlo dos veces, ya que ella estaba recibiendo tratamiento ahí.

Junto con la noticia, la familia de Galyn también abrió una página de GoFundMe con el fin de recaudar fondos para poder costear los servicios funerarios. Y en el mismo mensaje, escriben:

Cualquier donación es bien recibida, incluso sus oraciones. Si es posible, por favor compartan, queremos enviarla hermosamente, ya que su corazón y espíritu estaban llenos de generosidad, amor, amabilidad, perdón y compasión.

Hasta el momento en que fue escrita la nota, llevan recaudados ya casi 5,000 dólares de los 10,000 que tienen como meta. Y si quieres apoyarlos, lo puedes hacer dando click aquí.

Galyn Gorg fue reconocida principalmente por su papel como Angie en RoboCop 2 y su aparición como Helena en el episodio Boxing Helena de la serie protagonizada por Will Smith, El Príncipe del Rap. Sin embargo, también tuvo grandes apariciones en otros programas como How To Get Away With Murder, CSI: Miami y Lost and Parks & Recreation.

Su último papel fue en A Christmas Princess lanzada en 2019.

Foto de portada: Crollalanza/ Shutterstock.