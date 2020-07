El miembro de The Roots, Malik B ha fallecido a los 47 años. La noticia la dieron a conocer su compañeros de grupo y su familia sin revelar aún la causa del deceso.

En el mensaje publicado en las redes sociales de The Roots, escribieron:

Con un pesar en nuestros corazones y los ojos llenos de lagrimas, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido hermano y miembro de Roots, Malik Abdul Basi. Será recordado por su devoción al Islam, su amorosa fraternidad y su innovación como uno de los MC más talentosos de todos los tiempos.

Malik B fue una pieza clave para los,primeros cuatro álbumes de The Roots: Organix, Do You Want More?!!!??!, Illadelph Halflife y Things Fall Apart. Siendo este último, el primer disco de la agrupación en lograr vender medio millón de copias y hacerlos merecedores de un premio Grammy.

Sin embargo, en 1999 el rapero abandonaría The Roots. Y posteriormente, volvería a hacer contribuciones solamente como invitado para los discos Game Theory de 2006 y Rising Down de 2008.

En su carrera en solitario, Malik B lanzó dos increíbles EP y dos álbumes. El material más reciente que tuvo fue Unpredictable estrenado en 2016 en colaboración con el productor Mr. Green.

La muerte del rapero significa una gran pérdida en el mundo del hip-hop y rap. Y tras la noticia, varios artistas ya han lamentado su deceso y lo han recordado con publicaciones en redes sociales.

Te dejamos acá algunas de las reacciones:

Heartbroken to hear of the passing of Malik B, one of the greatest MC's to ever come from this city. He had his troubles for sure, but dude inspired a whole generation of us to touch the mic. Myself included. May he rest peacefully. — Reef The Lost Cauze (@LostCauze) July 29, 2020

Rest in Peace to Malik B of The Roots. "Step into The Realm" from Things Fall Apart was always one of my favorite performances from him. pic.twitter.com/d6sOlKxapB — BLUEPRINT (@printmatic) July 29, 2020

Damn, Malik B passed?? Ugh.

I don’t even know what to say yet, The Roots really raised me, this one hurts. — Knowledge Of Selfie (@atrak) July 29, 2020

rip to the great Malik B, this one hurts — Mr. Green (@greenhiphop) July 29, 2020

Foto de portada vía Twitter.