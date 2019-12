Después de mucho especular y esperar, por fin el manga de My Hero Academia ha revelado la identidad del villano, Kurogiri.

My Hero Academia se ha convertido en uno de los mangas y animes más populares a nivel mundial y mientras la serie llega al clímax de su cuarta temporada, el manga ha revelado por fin uno de los secretos más grandes de la serie: La identidad del villano Kurogiri.

Durante los últimos números de la obra gráfica fue que se empezaron a dar pistas sobre la posible identidad del compañero y villano de Shigaraki, que se encuentra detenido en la prisión de Tartaro.

Fue hasta el más reciente episodio que se reveló por fin la identidad de este personaje. Según lo revelado, Kurogiri es en realidad un Nomu. Esos seres creados con diferentes peculiaridades y que en esta ocasión se trata del compañero de clase y amigo de Aizawa y Present Mic, Oboro Shirakumo.

Es por esto que Aizawa y Presente Mic fueron llamados para hablar con el e intentar causar algún tipo de reacción, sin lograrlo al final de todo. Aunque finalmente en el episodio 255 luego de un emotivo discurso de Aizawa es que se revela el rostro de este ex estudiante de la U.A.

Al intentar descubrir que es lo que había sucedido, este antes de caer desmayado, sólo puede decir una palabra: “Hospital” lo que podría ser la pista para llegar a uno de los más importantes de All For One.

Si te interesa leer el manga de My Hero Academia, puedes hacerlo de forma gratuita dando click aquí .