Las sesiones de MTV Unplugged se convirtieron en las favoritas del público principalmente en la década de los noventa. En aquel entonces (y decidimos eso porque ahora ya existen varios que han seguido este formato) fue algo realmente novedoso porque nos dejaba ver a nuestros artistas favoritos interpretando sus mejores éxitos en acústico.

A través de ellos podíamos ver una diferente, interesante e incluso íntima faceta de todos los que participaban. Y a lo largo de los años vaya que sí ha sido una gran cantidad de artistas los que han formado parte de esta serie creada por la famosa televisora. Desde Nirvana y Pearl Jam, hasta Ricky Martin y los Tigres del Norte… ha habido de todo.

Y de todos, aquí hemos seleccionado sólo unos cuantos MTV Unplugged que definitivamente dejaron huella y que si no los has visto, necesitas hacerlo. Chécalos a continuación:

1. Nirvana (1993)

Éste sin duda ha sido uno de los más trascendentes en la historia del MTV Unplugged, ya que si bien no fue el último concierto de Nirvana, sí se sintió como un último mensaje de parte de la banda para el mundo. Durante éste la banda además de interpretar algunos de sus éxitos como “Come As You Are”, se rifaron con algunos covers, entre ellos el famoso de “The Man Who Sold The World” de David Bowie.

2. Kiss (1995)

El MTV Unplugged de Kiss surgió de una forma un tanto extraña. La oportunidad la tuvieron justo en el punto más bajo de la banda, sin embargo al ver el éxito que esto significó el la carrera de Eric Clapton y Rod Stewart fue que accedieron a hacerlo. Y tal y como se esperaba, todo funcionó, principalmente porque en él se vio el reencuentro de Gene Simmons y Paul Stanley con Peter Criss y Ace Frehley.

3. Caifanes (1994)

Caifanes ha sido una de las bandas más influyentes en el rock en español y era de esperarse que tuvieran su propio Unplugged. Incluso ellos fueron la primer agrupación mexicana que formó parte de estas sesiones y la segunda iberoamericana después de los Fabulosos Cadillacs. A lo largo del concierto, Caifanes dio increíbles versiones de éxitos como “La célula que explota”, “Nubes”, “Ayer me dijo un ave”, entre otras.

4. Eric Clapton (1992)

El MTV Unplugged de Eric Clapton ha sido de los más exitosos que ha habido. Fue grabado desde los Bray Studios en Londres y en él Clapton presentó en acústico canciones como “Tears In Heaven” y “Layla”. Éste incluso se volvió en el álbum Unplugged más vendido en los Estados Unidos, además de que le hizo obtener seis premios Grammy incluyendo por Song Of The Year y Album Of The Year.

5. Oasis (1996)

Sin duda alguna el show de Oasis fue controversial, como los hermanos Gallagher. El Unplugged se realizó Justo cuando andaban promocionando su aclamado álbum (What’s The Story) Morning Glory? Sin embargo, poco antes del concierto, Liam se retiró por un dolor de garganta y a pesar de ello, Noel sacó adelante el proyecto, aventándose él a cantar. Todo marchaba bien, hasta que Liam apareció entre el público e interrumpió a la banda durante el concierto.

6. Los Tigres del Norte (2011)

Sabemos que Los Tigres del Norte rompen barreras y éste fue un claro ejemplo, ya que la agrupación fue la primera del género regional mexicano en contar con su propio Unplugged. Grabado en vivo desde el Hollywood Paladium de Los Ángeles, este concierto fue todo un éxito, en él además de deleitarnos con sus más grandes clásicos, la banda contó con invitados de lujo, incluyendo a Zack de la Rocha, integrante de Rage Against The Machine.

7. Soda Stereo (1996)

Después de varios rechazos, finalmente en marzo de 1996 Sosa Stereo accedió a hacer un MTV Unplugged, sin embargo a comparación de los demás el de ellos contó con otro tipo de arreglos musicales. Y más tarde ese año, algunas de las canciones que grabaron en vivo para el Unplugged, fueron incluidas en su aclamado álbum Comfort y música para volar. Uno de los highlights de este show es la interpretación que hicieron de “La Ciudad de la Furia” con Andrea Echeverri, cantante de Aterciopelados.

8. Alice In Chains (1996)

Este MTV Unplugged fue algo realmente memorable en la historia de la banda. Primero porque marco el regreso a los escenarios de Alice In Chains después de dos años y medio y segundo porque esa noche Layne Staley dejó de lado sus problemas y adicción a la heroína (razón por la que habían estado ausentes) para entregarse en cuerpo y alma a la música. Durante su presentación interpretaron las versiones acústicas de clásicos como “Rooster”, “Down In A Hole”, “Over Now”, entre otros.

9. George Michael (1996)

El exitoso músico realizó su propio MTV Unplugged para un público de entre 200 y 300 personas. En él Michael hizo un recorrido de su trayectoria interpretando canciones desde sus inicios, pasando por su época con Wham! y algunas de su álbum Older. Así como también sorprendió a todos con un cover de “I Can’t Make You Love Me”.

10. Pearl Jam (1992)

El MTV Unplugged de Pearl Jam se realizó en marzo de 1992 en Kaufman Astoria en Queens, cuando la banda apenas comenzaba a tomar fuerza. A pesar de ello Eddie Vedder y compañía dieron una poderosa y exitosa presentación, tocando versiones acústicas de canciones como “Oceans”, “Alive”, “Jeremy” y más. Incluso recientemente la banda anunció que finalmente lanzarán este show en vinyl y CD a finales de mes.