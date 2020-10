Disney ha hecho el casting del papel principal para su próxima serie de “Ms. Marvel”.

De acuerdo con Deadline, el proyecto, basado en el personaje de cómic del mismo nombre, será interpretado por Iman Vellani.

La serie se centrará en Kamala Khan, una adolescente paquistaní-americana que vive en Nueva Jersey. La Sra. Marvel es el primer personaje principal musulmán de Marvel y será la primera superheroína musulmana en la pantalla.

Más allá de la serie de Disney+, el jefe de Marvel, Kevin Feige, ha confirmado que Vellani volverá a interpretar el papel en futuras películas del universo cinematográfico de Marvel.

La serie será escrita por Bisha K. Ali, y los directores incluyen a Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy y Meera Menon.

En respuesta a la noticia en Twitter, el actor y comediante Kumail Nanjiani escribió: “Acabo de ver que han elegido a la Srta. Marvel y la legítima se puso a llorar. ¡Felicitaciones Iman Vellani! Tu trabajo va a significar mucho para mucha gente, incluido yo. No puedo esperar.”

