“Recuerda qué es por lo que peleas”

-Mrs. Henry

Los tiempos cambian. Una pandemia nos recordó la posibilidad de la extinción de nuestra especie, nos ayudó a revalorar lo que nos mueve así como lo que amamos con un reseteo masivo en industrias como la del entretenimiento y el turismo. Por todo ello me siento afortunado de hacer mi primer viaje musical, luego de la emergencia sanitaria, y así reencontrarme con música hecha por guitarras, bajo y batería, de la mano de Mrs. Henry.

TXT:: Jonathan Villicaña

Más de una decena de veces he escuchado de diversas voces que el rock está muerto, que no hay nada nuevo bajo el sol. Una falacia absoluta. Estigmas acerca de la música que sacudió a la cultura occidental hace más de 50 años. También se han dado por muertos a los libros, a los discos y a la televisión en muchas otras ocaciones. Trucos mercadológicos que buscan segmentar audiencias y segregar a los que están fuera del target de acuerdo a los hábitos de consumo.

Si bien es correcto que el rock & roll tuvo un momento de gloria que sobrepasó todo y marcó generaciones, actualmente no se encuentra en su punto álgido, pero eso no implica que las historias por contar se hayan acabado. Para demostrarlo, una decena de periodistas viajamos de CDMX y Monterrey a San Diego vía Los Ángeles para vivir tres días de gira a la vieja usanza, lo cual me llevó a preguntarme una y otra vez: ¿qué es el rock & roll?, ¿es forma?, ¿es fondo?, ¿es música?, ¿un estilo de vida?

“No sympathy for the devil; keep that in mind. Buy the ticket, take the ride…and if it occasionally gets a little heavier than what you had in mind, well…maybe chalk it up to forced consciousness expansion: Tune in, freak out, get beaten”.

-Hunter S. Thompson

Haciendo a un lado las distracciones como el shopping o el turismo, así como el anecdotario que pueden implicar celulares lanzados a manera de proyectiles en un concierto, soldados caídos por los pasillos del hotel, habitaciones cambiadas por el efecto de los brebajes de la noche y más, la columna vertebral de esta historia es el trabajo de Mrs. Henry.

Con todo el valor del mundo y una seguridad basada en la pasión por la música de Led Zeppelin, Cream, The Allman Brothers Band, The Who y Bob Dylan, Daniel Cervantes en la voz y la guitarra, Blake Dean en el bajo, Jody Bagley en los teclados y Chad Lee en la batería, dan vida a Mrs. Henry, proyecto que en 2021 se atreve a lanzar una ópera rock en tiempos de sencillos. Un atrevimiento cometido luego de que la inteligencia artificial de Google profetizara que la música electrónica (bueno el EDM) y el rap serían las corrientes musicales con mayor crecimiento.

“Hoy en día puedes hacer una canción corta, tan corta que pueden ser sólo tres segundos, o en contraparte puedes crear una canción de 50 minutos; al final eso ni importa, son tan sólo limitantes temporales. Los sencillos retratan un momento, pero los álbumes van más allá. Al final, lo que le interesa a la gente son las historias. Ya sabes, a la gente le encantan las películas, los libros. Así que lo que hicimos fue poner todo junto en una colección de canciones, canciones de diversos estilos pero que al final pueden convivir juntas en un álbum”.

Esto me relata Daniel Cervantes, líder de Mrs. Henry, en piso 34 del University Club en Symphony Towers. Un edificio que nos deja ver la hermosa bahía que aloja la base naval de North Island. Estamos en una convivencia en la que la banda aborda al grupo de periodistas para resolver los respectivos cuestionamientos. Los músicos se preparan desde entonces para subir al escenario y presentar su álbum Keep on rising.

Concordamos a la perfección: lo que nos tiene aquí son las historias. A muchos nos impactó la narrativa de Bowie, a otros el oscuro discurso de Black Sabbath. Así, esperamos que esta ópera rock impacte en futuros creadores musicales y tomen como influencia la obra de Mrs. Henry. Pensando en la disyuntiva previamente expuesta en este texto, le pregunto a la banda: ¿qué es el rock & roll para Mrs. Henry actualmente? Cervantes responde:

“Fuera de la generalidad, lo interesante de tener a cuatro personas juntas en un grupo musical, sin importar el nombre, es el mensaje que se brinda al integrarse como un solo individuo, como grupo de rock o una banda. Hay muchos elementos que empujan y jalan al mismo tiempo dando más sentido al mensaje. Cuando involucras a más personas en el proceso creativo el resultado es mejor. Cuando encuentras un equipo con el que trabajas bien, de manera cohesiva, superas todo. Es decir, los X-men pueden lograr más cosas juntos que las que Superman haría solo”.

Luego de un día de entrevistas y convivio llega la prueba de fuego: la presentación oficial en vivo de la ópera rock que parió Mrs. Henry este 2021. El Music Box es la catedral que recibe a más de un centenar de asistentes. Los resultados de una prueba de antígenos deben acompañar a la identificación que avala la mayoría de edad para entrar al garito. Dentro, la dupla Moxi & Loon se encarga de calentar los oídos y gargantas de la audiencia. Inspirada en el psych rock y el blues, la pareja deja la vara alta.

El segundo acto en subir a la tarima es ThunderBeast, un proyecto muy joven formado por ex integrantes de proyectos californianos como Brothers Weiss, Tularosa o Family Wagon. En esta nueva faceta se inspiran por completo del rock pesado y fusionan a la perfección elementos de bandas modernas como Wolfmother con clásicos como Black Sabbath.

Pero basta de bocadillos, la mesa se ha servido, la misa está por comenzar y por ello cuatro astronautas aparecen sobre el escenario. Es momento venerar al rock con una puesta en escena que nos hace vibrar; nos ponen un revolver de alto calibre cargado con municiones que dentro de nuestra cabeza detonan miles de recuerdos. Kilómetros recorridos para ver a nuestras bandas favoritas, momentos de comunión en los que la música nos obligó a abrazarnos con el de a lado, millones de veces que levantamos un vaso para decir salud celebrando que nuestras canciones favoritas recorren el aire para hacer vibrar nuestros tímpanos. Toda una ceremonia. “It’s only rock & roll (but i like it)”.

Da emoción ver bandas entregarse en cuerpo y alma, replanteándose toda esa sabiduría popular, esa cultura que fue infravalorada por los mayores, esas inversiones apostadas en discos o videos para ver a las grandes figuras de eso que llaman rock & roll. Dar un nuevo giro y tratar de adaptarse a los tiempos de sequía en un desierto que no corresponde a las 4 estaciones.

“The road is life itself. Finding a calling and a path towards it, that’s how a journey starts. Until arrival, life happens”.

-Jack Kerouac

El concierto revive un sentimiento en el grupo de periodistas que ha sido olvidado o quizá traspapelado por el encierro pandémico, ese que nos mató los conciertos por mucho tiempo. Pero allá fuimos, a recibir un poco de fuego para encender de nuevo la vela, una vela que podría provocar un incendio gracias a las canciones de Mrs. Henry. Es esperanzador sentirse vivo, de nuevo el disfrutar de conciertos.

Al final, regreso a México con la misma duda: ¿qué es el rock & roll? No lo sé a ciencia cierta. Quizá pueda sufrir del mismo destino que el fundador del periodismo gonzo; Hunter S. Thompson se fue a la tumba sin encontrar la respuesta a ¿qué es el sueño americano?

Lo único que sé al momento de sentarme a cerrar este texto, es que quizá una banda no pueda cambiar para siempre el curso del mundo entero, pero sí puede marcar de forma individual, por aquí y por allá, a muchas personas, esparciendo su mensaje y su obra como polen que eventualmente habrá de encontrar otro gameto para dar vida a una comunidad de escuchas compatibles con las historias narradas a través del rock & roll.

