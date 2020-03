Mortal Pestilence es una banda mexiquense de Thrash/Death con cinco años de trayectoria. En ese tiempo han grabado dos discos, Universal Hatred y el más reciente Anthology of Horror. Por esa razón tuvimos una entrevista exclusiva con Alex Camacho, cantante del cuarteto.

Lo primero que ha hecho la banda este año fue poner en circulación el video del tema “Stench of Horror” y luego, anunciar la presentación oficial del CD. “El disco iba a salir desde el año pasado, pero por diversas circunstancias no se pudo. Ahorita lo que tenemos es el video sencillo ‘Stench of Horror’ y antes habíamos sacado un video con letra de ‘Blood Trail’. El disco completo lo vamos a presentar en un festival llamado Massive Rebellion, en mayo”.

El sonido del cuarteto había estado enraizado en el Thrash, sin embargo, para este nuevo trabajo se nota mucho más la influencia Death. “La banda siempre fue concebida entre ambos géneros, aunque antes sí se sentía más el sonido Thrash. Para este disco queríamos un sonido más agresivo y lo que encontramos que quedaba mejor para lograrlo era justamente el Death Metal.

Su concepto está ofrecido mayoritariamente en inglés, algo bastante común en México y el resto del mundo, pero que al mismo tiempo a cierto sector de metaleros mexicanos no les gusta. “Nosotros nunca hemos pensado que las bandas demuestran su nacionalidad por el idioma en que cantan, la identidad te la da el sonido de la banda. En México nos preocupamos mucho por esas situaciones, que si cantas en español entonces eres más mexicano, pero yo creo que no es así. El aporte musical o lo que le da el toque a lo que se podría llamar metal mexicano está contenido en la composición y lo que pueda proyectar una banda. De todos modos nosotros no hemos dejado de lado la idea de grabar algo en español, en cada disco tenemos algo en nuestro idioma, en este caso es una canción sobre Día de Muertos que se llama ‘Ante los muertos’, justamente”.

También, Mortal Pestilence es una banda de colaboración, si bien la mayor parte de la música la escribe el guitarrista, el bajista y cantante también han compuesto un par de temas; mismo caso con las letras, la gran mayoría son del cantante pero hay algunas que han sido escritas por otros miembros de la banda. “Normalmente creamos una maqueta que se le manda a todos y cada quien aporta lo que puede, al final la revisamos entre todos y decidimos si necesita cambios o no”.

También, contrario a lo que sería la norma o lo más común en el metal extremo, es una banda de una sola guitarra: “Lo que estamos haciendo queda muy bien con una sola guitarra, sí hemos pensado sumar otra pero en todo caso la música nos dirá si llega esa exigencia, por lo pronto no ha sido necesario. Tal vez en el siguiente disco podamos explorar otras cosas, pero aún no es algo que se haya decidido.

Finalmente, su disco fue editado por el sello Denver, ¿qué le significa esto a la banda?: “Es una disquera muy importante en México y para nosotros ha sido muy bueno porque han puesto nuestro disco en lugares a los que antes no teníamos acceso. Si lo sacas independiente te encuentras con muchas trabas, pero en este caso, si te gusta Mortal Pestilence, tendrás chance de conseguirlo en muchos puntos de venta, como Mix Up, por ejemplo, lo cual para nosotros es realmente valioso”.

La presentación oficial del disco se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en el Zeltics Bar de Texcoco y estarán acompañados de bandas como Foeticide, Grotesque Deity, Invoker, Eye of Destruction, Tranatopsy y Undertomb. También llevarán a cabo una pre fiesta en CDMX, el próximo 24 de abril en el UTA Bar con bandas como Xiat, Deadly Ritual, Blinded By Hate Nuclear Black e Invoker.