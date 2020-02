El ex integrante de The Smiths, Morrissey compartió una nueva canción de su próximo disco I Am Not A Dog On A Chain. Con el título Knockabout World, Moz presenta un sonido más synth al estilo de los años 80, mientras te felicita por haber sobrevivido en un mundo tan difícil. Así que si hoy no despertaste de muy buen mood, esta canción es todo lo que necesitas.

Este es el tercer sencillo que el músico inglés comparte de su siguiente material discográfico. Previamente ya habíamos podido escuchar Love Is On It’s Way Out y Bobby, Don’t You Think They Know?, esta última siendo una colaboración con la ganadora del Grammy y leyenda del soul, Thelma Houston.

I Am Not A Dog On A Chain está programado para estrenarse el próximo 20 de marzo y ya lo puedes pre-ordenar a través de su sitio oficial. Para este Morrissey trabajó con el productor Joe Chiccarelli, con quien ya antes había hecho equipo para la realización de otros de sus cuatro discos. Las grabaciones se hicieron en diferentes sesiones, unas en el estudio La Fabrique de Saint-Remy-de-Provence en Francia y otras en el Sunset Sound de Los Ángeles.

De igual forma, Moz anunció la noticia de que estará realizando una corta residencia en Las Vegas, que será llamada Morrissey: Viva Moz Vegas. Durante la cual tendrá cinco shows en el teatro Colosseum del Caesars Palace, entre el 26 de junio y el 4 de julio, para presentar su nuevo álbum e interpretar también algunos sus ya famosos temas.

Toda la información sobre los boletos para sus fechas en Las Vegas la puedes checar aquí.

Tracklist I Am Not A Dog On A Chain:

1. Jim Jim Falls

2. Love Is On Its Way Out

3. Bobby, Don’t You Think They Know?

4. I Am Not A Dog On A Chain

5. What Kind of People Live in These Houses?

6. Knockabout World

7. Darling, I Hug A Pillow

8. Once I Saw the River Clean

9. The Truth About Ruth

10. The Secret of Music

11. My Hurling Days Are Done

Foto de portada vía Facebook Morrissey.