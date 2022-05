Morrissey estrenó una nueva canción durante un show que dio ayer (10 de mayo) en Estados Unidos.

El ex vocalista de The Smiths regresó a los escenarios, luego de dos años en pausa obligada por la pandemia de COVID-19, y hemos de decir que lo hizo con un setlist bastante bueno. El concierto tuvo lugar en el Teatro Orpheum en Phoenix, en donde además de debutar un sencillo, también interpretó algunos temas de su carrera en solitario y The Smiths que rara vez suenan en vivo.

Titulada “I am Veronica”, la nueva melodía que Morrissey presentó ayer se supone que será el primer avance que compartirá de su tan esperado próximo álbum de estudio, The bonfires of the teenagers. “Es muy difícil mantener la esperanza en estos tiempos tan difíciles, pero estamos a punto de lanzar un nuevo sencillo. Esperemos que les guste, y si no es así, deben morir”, dijo el cantante ante la multitud.

A lo largo del show, el buen Moz también sorprendió a sus fans cantando “We hate it when our friends become success”, track que no sonaba en sus conciertos desde 1992. Asimismo, el británico interpretó “Disappointed” por primera vez desde 2014, “Little man, what now?” que no cantaba desde 2004 y “Having a go merchant”, siendo ésta su primera emisión desde 2016.

En cuanto a canciones de The Smiths, después de casi una década, Morrissey volvió a cantar en vivo “I know it’s over”. Ademas, “Rubber ring” y “Sweet and tender hooligan” también formaron parte de su setlist por primera vez en muchos años.

Afortunadamente algunos de los presentes ya subieron a YouTube videos de estos momentos. Chécalos a continuación:

Foto de portada to ada del Facebook del artista.

