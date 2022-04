Malas noticias para todos los que estaban emocionados por el estreno de Morbius: según varias reseñas, la película bien puede ser la peor que ha tenido Marvel en mucho tiempo.

La cinta protagonizada por Jared Leto ha sido una de las más esperadas por los fans y quizá, con la que se lleven la decepción más grande, si tomamos en cuenta la bajísima calificación que le ha dado Rotten Tomatoes, website especializado en calificar y reseñar películas. De acuerdo con el sitio, tras promediar 45 análisis, Morbius cuenta únicamente con un 16% de aprobación.

El resultado es tan bajo que el largometraje dirigido por Daniel Espinosa ya se postula para ser el peor que se ha hecho con personajes de Marvel y ni hablar del mundo de Spider-Man. Aunque, viéndonos positivos, la calificación podría mejorar tras su estreno oficial en diversas partes del mundo, el cual se realizará el día de mañana (1 de abril).

Por otro lado, medios como The New York Post y The Hollywood Reporter se han referido a Morbius como “aburrida”, argumentando que su guión es “poco imaginativo”. Así que, el panorama de plano no parece ser muy bueno para el filme.

Te dejamos por acá el tráiler oficial de Morbius, película en la que también participa Michael Keaton, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal y Tyrese Gibson.

Foto de portada vía Facebook Jared Leto.

JARED LETO Y MICHAEL KEATON PROTAGONIZAN LA NUEVA PELÍCULA SPIN-OFF DE ‘SPIDER-MAN’: ‘MORBIUS’