Tal y como lo habían prometido, este año Disney Plus y Marvel lanzarán su nueva serie Moon knight, y hoy por fin tuvimos un primer vistazo.

Protagonizada por el actor Oscar Isaac, el proyecto sigue la historia del ex marine estadounidense Marc Spector, quien vive con un trastorno de identidad disociativo y tras un par de eventos, se convierte en un importante superhéroe. La serie también incluye la participación de May Calamawy, reconocida por su papel en Together together, y Ethan Hawke.

El primer avance de Moon knight se estrenó durante la transmisión del juego de los Arizona Cardinals contra Los Rams, ofreciendo un intrigante vistazo al personaje de Isaac; así como también podemos apreciar un poco más del papel de Hawke, quien anteriormente reveló que para ello tuvo de inspiración a David Koresh, líder del culto Branch Davidians.

Cabe mencionar que, además del elenco de lujo, el proyecto contó con un increíble equipo de producción detrás. Jeremy Slater fue quien desarrolló la serie, mientras que el director egipcio Mohamed Diab dirigió cuatro episodios y dos más estuvieron bajo el mando de Justin Benson y Aaron Moorhead.

Moon knight se estrenará el próximo 30 de marzo en Disney Plus. A continuación puedes ver el primer tráiler:

Foto de portada vía YouTube.