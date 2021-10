Jasmina Hirschl y Miguel Servín son los fundadores del MonkeyBee Festival. Al segundo le gusta “todo lo que sea necio y tenga guitarrazos duros”, a la primera “le atrae el slam y el desmadre”. Entre ellos suelen llamarse “monkeybee” de cariño, un mimo verbal que terminaría transformándose en “un imperio” que incluye un estudio de grabación, salas de ensayo, un programa radial y un festival que el próximo 18 de diciembre tendrá su segunda edición en Sangriento.

TXT:: Alejandro González Castillo

“Quedan bien poquitos boletos; quienes aún no tengan el suyo pónganse las pilas porque se viene un reencuentro con el rock”: Jasmina y Miguel invitan a que el boletaje del MonkeyBee Festival se agote de una buena vez; a que nadie se quede sin la oportunidad de “entrar a otro mundo para olvidarse de sus problemas, de desenfrenarse lejos del estrés. Porque MonkeyBee busca eso, crear otro mundo”, según explica Hirschl mientras Servín la respalda: se viene una fiestota este año. Tendremos música, un bazar, pizza del Perro Negro, chelas y hamburguesas; además de diversas activaciones y actividades y un concurso de skate”.

¿Cómo nació la idea de organizar un festival?

Miguel. Ya habíamos hecho shows antes de conocernos, Jasmina y yo; organizábamos las giras de nuestras bandas (Los Honey Rockets y Carrion Kids, respectivamente) y producíamos eventos en menor escala, trayendo de pronto a alguna banda de afuera. Luego empezamos a viajar, a conocer festivales que nos gustan, con line ups propositivos, y nos preguntamos: ¿por qué tenemos que salir de México para ver a las bandas que nos gustan?, ¿qué tal si las traemos nosotros mismos y compartimos la experiencia con otras bandas mexicanas? Así curamos el cartel de la primera edición y de ésta, la segunda: si algo nos late, entra; si no es algo especial, pues no acabe en nuestro festival. ¿Qué tanto ha cambiado el fest de aquella primera edición a la actual?

Miguel. Tenemos más bandas en el cartel que el año pasado; hemos crecido. Aunque básicamente por la pandemia ahora es diferente todo: tendremos medidas sanitarias estrictas; cupo limitado y uso de cubrebocas obligatorio, además solicitaremos prueba negativa o certificado de vacunación a la entrada. Así es esto, el mundo cambia, siempre es un reto llevar a cabo un festival como el MonkeyBee, que comience más o menos al mediodía y termine alrededor de la medianoche.

Jasmina. Lo que no cambia es nuestra actitud DIY, de hacerlo todo nosotros mismos. Ahora contamos con la ayuda de patrocinios, un apoyo que agradecemos mucho. Así como la ayuda de Sangriento, que es la Ex Fábrica de Harina; un lugar semi nuevo, un gran foro con el cual armamos una colaboración bonita. El sitio va a la perfección con la vibra del festival, se trata de una fábrica abandonada, al aire libre, con una vista súper loca. Justo lo que buscábamos: un espacio donde sólo habrá un escenario porque para nosotros todas las bandas son iguales, no creemos en escenarios pequeños; así que todos los músicos compartirán el mismo equipo. Entre bandas habrá un DJ.

Miguel. Una gran sorpresa, además: un DJ proveniente de un label punk de culto. ¿Dentro del panorama de festivales, cada vez más creciente, del país, ¿qué sitio ocupa MonkeyBee Festival?

Miguel. No nos clavamos en un único género; sólo incluimos en un mismo cartel algo de la música que creemos va chida junta. Por ejemplo, consideramos que los Electric Six van chido con los Spits, bandas que probablemente nunca han tocado juntas en su vida pero a nosotros me encantaría verlas al lado de algo súper viajado, como Frankie and The Witch Fingers, para luego escuchar algo de hardcore, como Cardiel. Esto es un experimento. Y nos gusta, que haya gustos para todos.

Jasmina. Nuestro lugar está en hacer un festival con mucho cariño que busca formar una comunidad, un festival donde la gente que asista no se sienta como un número más.

*Busca tus boletos para MonkeyBee Festival dando clic aquí y en las redes sociales del fest, así como en Georgetown Records, Discodromo, Candem Barbeshop, MonkeyBee Salas de Ensayo y Tlachiquero.