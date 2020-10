Mogwai anunció que el próximo año lanzarán un nuevo disco titulado As The Love Continues. Y además como un primer adelanto, ya compartieron el sencillo “Dry Fantasy”.

Este nuevo material discográfico fue grabado durante la pandemia en Worcestershire junto con el productor Dave Fridmann. Sin embargo, el plan original era grabarlo en Estados Unidos, cosa que ya no se pudo por las restricciones de viaje qué hay actualmente.

As The Love Continues es el primer álbum que Mogwai lanzará desde que en 2017 presentaron Every Country’s Sun. Y su estreno se tiene programado para el próximo 19 de febrero de 2021 a través de su propio sello discográfico, Rock Action.

Y para que vayamos calentando motores, Mogwai también liberó hoy el primer sencillo “Dry Fantasy”. El estreno oficial del track lo hicieron durante el show de Mary Anne Hobbs en la BBC Radio 6 Music y posteriormente lo acompañaron con un alucinante video hecho por Vaj.power.

Te dejamos a continuación el clip de “Dry Fantasy”. Y ya también puedes pre-ordenar As The Love Continues dando click aquí.

Tracklist As The Love Continues:

1. To The Bin My Friend, Tonight We Vacate Earth

2. Here We, Here We, Here We Go Forever

3. Dry Fantasy

4. Ritchie Sacramento

5. Drive The Nail

6. Fuck Off Money

7. Ceiling Granny

8. Midnight Flit

9. Pat Stains

10. Supposedly, We Were Nightmares

11. It’s What I Want To Do, Mum

Créditos foto de portada: Neale Smith / Prensa.