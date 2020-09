El futuro respecto a los conciertos presenciales aún es muy incierto. Y mientras que muchos ya planean su regreso para 2021, Mogwai ha tomado la decisión de cancelar sus shows programados para inicios del siguiente año debido a la pandemia.

La banda tenía planeado regresar a los escenarios el próximo febrero con tres grandes presentaciones en Reino Unido: uno en el Roundhouse en Londres (17 de febrero); otro en el O2 Victoria Warehouse de Manchester (19 de febrero); y en el SSE Hydro de Glasgow (20 de febrero).

Sin embargo, en vista a cómo las cosas han ido progresando respecto a la pandemia, Mogwai prefirió cancelar definitivamente estos conciertos. Y a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, explicaron:

We are very sorry to announce that we have made the decision to cancel our February 2021 UK shows.

Refunds are available from point of purchase.

Full info: https://t.co/PCzUffBHhT pic.twitter.com/axN9BY6yOj

— Mogwai (@mogwaiband) September 28, 2020