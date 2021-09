Moët & Chandon es la Maison que introdujo el champagne en el mundo, en 1743. Hoy día, de la mano del campeón de tenis Roger Federer lanza Through the eyes of…, una serie de piezas de video que se adentran en la historia, los procesos y el compromiso con la sustentabilidad de la marca.

La primera temporada de Through the eyes of… ha sido filmada por el documentalista dos veces nominado al Oscar Éric Valli (a su vez tres veces ganador de World Press Photo por su trabajo en entornos naturales). “Como Federer, Moët & Chandon cultiva la grandeza en la adscripción Impérial de su etiqueta nacida en 1869 para conmemorar el centenario de Napoleón”, puede leerse en un comunicado oficial.

El abánico de opciones de Moët & Chandon va de la Grand Vintage Collection al Moët Impérial, pasando por el Moët Ice Impérial y el Moët Rosé Impérial. Cada champaña “deslumbra y deleita con una fruta fresca, un paladar tentador y una elegante madurez”. Cabe destacar que Moët & Chandon apuesta por la sustentabilidad ambiental desde 2014 y labora bajo parámetros libres de herbicidas. La viticultura de Moët & Chandon tiene trazado un objetivo: reducir su huella de carbono en 20 por ciento para 2025.

En la serie de piezas que integran Through the eyes of…, videos breves, espontáneos y cargados de humor en los que Federer recorre viñedos, figura Benoît Gouez, chef de cave de Moët & Chandon. “Uno de los momentos más auténticos que he experimentado con el champagne”, ha afirmado al respecto Federer para apuntar: “así fue como percibí la pasión verdadera de la gente de Moët & Chandon. Mi próximo brindis resultará aún más memorable”.

Puedes ver Through the eyes of… dando clic aquí.