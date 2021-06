Como consecuencia de los estragos que la pandemia ha provocado en los festivales musicales , End of the Road, el festival inglés que se celebra anualmente en Wiltshire, anuncia que comenzará operaciones como sello discográfico, y para abrir camino lanza “Offerings”, el sencillo debut de la banda londinense Modern Woman.

“El año pasado fue devastador para la música en vivo, muchas nuevas bandas no asestaron el golpe clave en el punto vital de su carrera debido a que les resultó imposible presentarse en festivales como el nuestro, así como en muchos otros grandes eventos. Así que decidimos darle forma a un sello para así apoyar a nuevas bandas y seguir siendo leales con los fanáticos de la música”, ha declarado en un comunicado la gente de End of the Road.

El primer sencillo que el sello lanzará pertenece a la banda liderada por Sophie Harris: Modern Woman. La composición: “Offerings”. Un tema grabado y mezclado por Shuta Shinoda y masterizado por Jason Mitchell. Hay que recordar que el grupo tocó en la edición virtual del festival que tuvo lugar este año, en septiembre; sin embargo se muestra confiado en que todo irá mejor y ya cuenta con una serie de fechas que arrancan en junio en The Brixton Windmill y continúan hasta noviembre, con paradas en Manchester, Londres y Sheffield, por mencionar unas cuantas ciudades.

Cabe mencionar que, también optimista ante el futuro, y con todas las reglas sanitarias de por medio, End of the Road, cuya primera edición tuvo lugar en 2006, ya ha anunciado su lineup para este año. Así que las cosas parecen ir mejorando. Para festejarlo, te dejamos con Modern Woman y “Offerings”: