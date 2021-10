El Festival Sónar Barcelona ha confirmado la participación de Moderat en su próxima edición, siendo ésta la primera vez que el trío toca desde 2017.

Las buenas noticias no paran de llegar y la nueva es que el proyecto berlinés de música electrónica ha decidido ponerle fin a su descanso y regresar en 2022 totalmente renovados. Y la primera parada será el Festival Sónar Barcelona.

Según se anunció, para la siguiente edición del festival barcelonés, Moderat realizará un espectáculo en directo con la colaboración de PFA Studios, durante el que ofrecerá a los fans una experiencia audiovisual muy especial que recorrerá desde sus éxitos más antaños, hasta la nueva música que está por llegar.

El Festival Sónar Barcelona se llevará a cabo del 16 al 18 de junio de 2022. Entre los artistas previamente confirmados, se encuentra The Chemical Brothers, The Blaze, Arca, Charlotte de Witte, Ms Nina, Nathy Peluso y Oneohtrix Point Never. Así como se han incluido DJ’s sets de artistas de todas partes del mundo.

En cuánto a los planes de Moderat, aún no se tienen más detalles. Como lo mencionamos arriba, pronto estarán estrenando álbum aunque no hay una fecha confirmada. El último material que lanzaron fue III de 2016.

Esperamos pronto tener noticias. Por ahora, ya puedes conseguir tu entrada para Festival Sónar 2022 a través del website DICE.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.