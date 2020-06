Hace poco menos de un año, surgió un nuevo sello en Monterrey: Mitra Records. Orgullosamente “Desde el cerro de las Mitras”, este net label, se conforma por tres músicos jóvenes entusiastas de los ritmos urbanos. En este 2020 Mitra inició su campaña de evangelización bellaka a partir de que TBLMKR, Lic. Dabi y Romi Homie (los últimos dos, pertenecientes a la agrupación LAICOS) montaron un estudio y empezaron a producir rolas para ellos mismos. Posteriormente, integraron a Sanraul y a Charles, fortificando la propuesta de la disquera con un poco de Lo-fi, Rap, y R&B.

TXT:: Daniela Elbahara / The League MX

Entendiendo más los orígenes y credenciales de los vatos, podemos decir que son nuevos y frescos pero ya destacan dentro de la escena local del “Atlanta Mexicano” (Monterrey)… TBLMKR es un productor y DJ especializado en la mezcla de ritmos latinos y electrónica que se ha presentado en el EDC, Pal´ Norte y en fiestas temáticas como 1-800 Perreo y Perreo Clandestino. Lic. Dabi es productor, cantante, compositor, y diseñador. Le gusta componer love songs y experimentar mientras le da forma al contenido que surge desde su estudio. Romi Homie, está más enfocado en el bellakeo y la fiesta desenfrenada. Sanraul es puro coqueto y provocación para las huercas, y Charles, es el rapero.

Su más reciente material en conjunto es un EP titulado Oscuridad Neón. El beat y la mezcla de los dos temas del material son de TBLMKR (Trobol pa´ los compas) y Lic. Dabi, y el cantante/compositor es Romi Homie. La lírica se embarca en un viaje psicodélico que sucede durante una noche de fiesta. Romi dice “es la reencarnación de un sueño que me guía directamente hasta un ritual de excesos y diversión.” Los géneros dominantes son el House y el Reggaeton, ya que según Trobol, “buscábamos crear un proyecto que incitará a la fiesta, a sentir la rápidez y la adrenalina del House, así como la densidad de los kicks del Dembow, la vibra y el flow de las melodias.” En dos palabras este track es obscuro, sexy, y diferente.

Por otro lado, están póximos a estrenar un tema nuevo de Sanraul feat. Lic Dabi que Mitra Records decidió sacar por motivos de la cuarentena (Covid-19). “Kevaser” es el título del próximo single proviene de un slang regio para preguntar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser? ¿Qué va pasar? Como en el mood romantico misterioso que caracteriza a Sanraul, pero acompañado de Lic Dabi. El proyecto lo habían escrito en el 2019 y hace unos meses lo retomaron su producción. “Es una canción que transmite la vibra que traemos todos ahorita x el confinamiento. No es un desamor, si no una vibra dudas, y de ¿Qué onda?… que todo está indeciso, que no es momento para salir, no es momento para iniciar algo, pero tampoco para dejarlo… en esa onda nos quisimos meter.” explica Sanraul coqueto y sonriente vía telefónica.