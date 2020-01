Catorce años tuvimos que esperar para escuchar nuevas canciones de Missy Elliot. Fue hasta el año pasado con el estreno de su EP, ICONOLOGY. De este material se desprende la canción Why I Still Love You y de la cual hoy estrenó video oficial.

En alusión al video Throw It Back, en Why I Still Love You la cantante forma parte de los cuadros de un museo donde una niña conoce su música a través de diferentes décadas. El video fue dirigido por Derek Blanks y Missy Elliot.

Antes de ICONOLOGY, la rapera había colaborado Lizzo, Ariana Grande, Kelly Rowland, Ciara y con otros artistas. Con este EP nos muestra que los años no han pasado en ella y que su música suena tan vigente como a inicios de los noventa, cuando comenzó su carrera. Su última colaboración fue la canción DripDemeanor con Sum1.

Esperamos que estos lanzamientos no sean más que pequeños carbones que van a encender nuestro corazón cuando Elliot por fin edite un nuevo álbum.

Te compartimos ICONOLOGY completo: