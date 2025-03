Miss Caffeina: “Las canciones con mala leche son curativas”

Hilvanan pequeñas joyas pop en forma de canción. Los madrileños han recorrido un camino de veinte años donde no todo ha sido miel sobre hojuelas y de esa experiencia han salido bien librados; hoy lucen más fuertes que nunca. Los creadores de “Reina” y “Para toda la vida” se estarán presentando en el festival Sonorama el próximo 26 de abril en el Parque Bicentenario (boletos aquí), y justo por ello platicamos con Alberto Jiménez, Sergio Sastre y Antonio Poza, núcleo creativo de Miss Caffeina.

Dos décadas de carrera. Seguramente han tenido momentos difíciles.

Alberto. Por supuesto, hemos aprendido que las cosas cambian, no todo va a estar como aparenta estar ni la gente va a estar siempre ahí. No puedes dar por hecho nada. Es difícil porque requiere máxima atención de manera constante. Tienes que aprender a relacionarte a través de nuevos lenguajes, porque tus seguidores no van a ser siempre los mismos; van a llegar nuevos, y ahí hay que estar atentos.

Me parece que una de sus virtudes es la paciencia, porque su éxito tardó en llegar casi diez años.

Alberto. Así es, con nuestros dos primeros discos la verdad es que no vivíamos de la música, en algunos casos tuvimos que compaginar nuestra carrera con trabajos que no nos gustaban del todo. Se hacía pesado tener que ir a trabajar de lunes a jueves, y después el fin de semana a tocar. No fuimos una banda que comenzó su carrera con un sencillo exitoso. Ese aspecto llegó a ser un poco desesperante, afortunadamente nunca perdimos de vista que lo nuestro sería a largo plazo.

Este año estrenan disco.

Sergio. Sí, de hecho muchas cosas relacionadas a ello empezarán a suceder cuando estemos en México en abril. Aunque los procesos de grabación de un álbum han cambiado debido al formato de promoción de singles, entonces ya irán viendo cómo van avanzando las cosas.

¿Habrá colaboraciones?

Alberto. De momento no, este disco lo hemos pensado de una manera muy personal. Tenemos un mensaje muy claro que queremos transmitir. Aunque ya sabes que eso de las colaboraciones se va dando durante el proceso. Uno nunca sabe. A veces lanzas alguna canción y surge la idea de volverla a grabar ya con un invitado. El futuro siempre está abierto.

“Reina” se ha convertido en una de sus canciones más personales ¿Están de acuerdo?

Alberto. Tenemos canciones que hablan de todo tipo de temas, desde lo más íntimo hasta cuestiones personales. Aunque ahora que lo mencionas, sí que es verdad que “Reina” toca un tema del cual no se había hablado demasiado… y conectó mucho con la gente. Nos sentimos afortunados de lograr ese nivel de conexión con nuestro público, aunque me parece que también lo hemos logrado con otras canciones. Esperamos seguir haciéndolo.

Un tema recurrente en sus letras es el amor.

Alberto. Es lo que mueve el mundo, más que una frase hecha es la verdad. Más allá del amor de pareja, es algo que está presente en diferentes niveles. Es la forma en la que construimos nuestra vida. El amor a la familia, los amigos, el amor propio e incluso el amor hacia las cosas. Aún cuando intentas hacer canciones con temas sociales, ahí también está presente el amor.

“Para toda la vida” es un tema de amor pero con un toque de honestidad brutal. ¿Es duro ser realista?

Alberto. A veces sí, hay momentos que se te van de la mano porque hay cosas que no son como tú desearías o de la forma en la que idealizas las situaciones. Luego te das cuenta de una realidad que no es muy cómoda te pasan las cosas de las que habla la canción.

Es liberador ser realista.

Alberto. Sí, de hecho esa canción es muy liberadora porque las canciones que tienen mala leche son muy curativas. A posteriori, porque cuando las escribes sí que las sufres un poco.

¿Qué grupos españoles consideran una influencia para ustedes?

Antonio. Ahora que vamos a compartir escenario con Iván Ferreiro, te puedo decir que Los Piratas fueron importantes para nosotros cuando éramos más jóvenes, años formativos.

Me suena muy lógico porque era un grupo que combinaba el rock con la electrónica, como ustedes. ¿Qué les gusta de estos dos géneros?

Alberto. Es un mix que refleja muy bien las personalidades que hay dentro de la banda, la mezcla de influencias que podemos tener cada uno de nosotros. Era algo que nos interesaba mucho experimentar porque veníamos del rock y del pop, música basada en guitarras principalmente. Nos apeteció jugar con la electrónica, sentimos que le venía bien a lo que teníamos en mente con nuestras canciones. Son dos géneros a los que recurrimos muy frecuentemente, tanto así que ya se ha convertido en parte de nuestro estilo.

Son un grupo democrático.

Antonio. Llevamos tantos años trabajando juntos y nos conocemos tan bien, que cuando surge una canción y aunque a ti no te guste, sólo al ver la cara de los otros te das cuenta de que si el tema se queda por algo será. Aprendes a confiar en el otro. Algo que no se consigue si te quieres imponer.

Vienen al Sonorama, aquí, en México.

Alberto. Nos hace mucha ilusión tocar con este gran cartel. De alguna forma es como estar en casa porque el lineup es muy parecido a los festivales que se hacen en España. Estamos seguros de que será una gran experiencia, tanto para los fans como para nosotros.

También te puede interesar: La Casa Azul: “¿Placer culpable? Tremenda contradicción, las cosas que nos gustan nos dan vida”