La historia de la banda madrileña comenzó en 2010, cuando debutaron con Imposibilidad del fenómeno y se extenderá cuando el 4 de febrero del año que viene arribe El año del tigre, lo que será su quinto disco de Miss Caffeína.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El grupo cuenta con un buen encaminamiento de ideas a cargo de Alberto Jiménez, su cantante y líder, y han sabido tocar fibras muy sensibles a través de canciones tan buenas como “Reina” (del disco Oh Long Johnson del 2019), uno de los temas más llegadores de los últimos años, y musicalmente han sabido maridar al indie con el reguetón en “Me voy”.

Ahora Miss Caffeína adelantan “Autoayuda”, uno de los temas que vendrá en un disco que ha reservado su aparición para la fecha en que inicia el año nuevo chino y desde su mismo título depara una gran paradoja, pues en modo alguno se suma a esa manoseada corriente tan positiva y optimista -supuestamente-. En sentido contrario, arremeten con todo contra el engaño que supone ese: “si quieres, puedes”.

Miss Caffeína se adentran en el tema de la depresión y se apuntalan en la posibilidad de que se vale no estar bien en cierto momento de la vida. Le dan con todo a los que piensan que siempre se puede estar bien y asumiendo ese deleznable eslogan de: “con toda la actitud”.

Para el grupo, el asunto no es tan sencillo y en “Autoayuda” nos previenen de caer en manos de supuestos gurús que lucran con el anhelo de la felicidad… para ellos no pasa nada si es que no llega.

Musicalmente, Miss Caffeína han tirado un poco de la música negra -algo que este año también hicieron los Rufus T. Firefly-, y algo que Alberto expone al presentar “Autoayuda” a los medios españoles: “La canción tiene una gran influencia de toda la música R&B que hemos escuchado a lo largo de los años. El tipo de melodía, la estructura… y hemos tenido la gran suerte de contar con el coro Góspel Factory que ha llevado la canción al punto exacto que imaginábamos”.

“Autoayuda” es un tema más que han trabajado con el productor Max Dingel, quien recibía el material en su estudio en Londres para irlo trabajando -algo obligado por la pandemia- y se suma a los otros anticipos de El año del Tigre: “Punto Muerto”, a dueto con Ana Torroja, “Me Voy” y “Por Si”.

Miss Caffeína están dispuestos a sacudirnos con su sonido renovado y ponernos a rugir como el felino del calendario chino al que han escogido aludir en el disco que ha de venir.

