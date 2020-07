En medio de una pandemia, crisis y protestas alrededor del mundo para acabar con el racismo y la brutalidad policial, Mishaal, un joven nacido en Arabia Saudita y con genes ecuatorianos, llegó para darle cierto confort al mundo a través de su música.

Con tan sólo unos cuantos sencillos lanzados, entre ellos su colaboración con Powfu para el tema Friends, Mishaal se ha ganado ya el corazón de miles de fans, quienes están ansiosos por escuchar más por parte del joven músico que promete mucho.

Tuve la oportunidad de platicar con él por teléfono y cabe recalcar que su alegría y buena vibra es increíblemente contagiosa. Checa a continuación lo que me dijo.

¿Cómo fue que surgió tu colaboración con Powfu?

Lo conozco desde hace dos años. La primera vez que hablamos, él me mandó un DM en Instagram, porque yo solía hacer estos videos de Instagram en los que yo cantaba y la gente podía samplearlo, y el primer beat que Powfu hizo fue sampleando uno de esos videos míos y desde entonces hemos estado en contacto. Cuando yo estaba haciendo Friends pensé ‘sería cool que tuviera un rapero’ y siendo honesto, Powfu era el único que yo conocía, así que le mandé un mensaje. Fue muy divertido.

¿Qué te llevó a hacer música?

Cuando crecí en Saudi, cuando tenía 8 o 9 años me rompí el brazo muy muy feo y no había fisioterapia disponible, así que el doctor me dio una guitarra y me enseñó a tocar, esa fue la forma en la que pude controlar mis dedos. Y al mismo tiempo, mi tío me traía esta música de América, como lo mejor de Michael Jackson y cosas así que era prácticamente lo que yo escuchaba.

Solía estar en la mitad, mitad de Saudi y Ecuador, era difícil vivir en un lugar como esos. Y me ayudó, me ayudó a hacer amigos y también me hizo sentir mejor, ya sabes, hay un montón de cosas que no se pueden expresar con palabras pero siempre hay una forma de expresarlas en una melodía y eso es algo realmente hermoso. Me ha ayudado en mi vida, y espero que ayude a otros.

Como músico ¿cuál es tu más grande meta?

Hacer que la gente sienta algo y también ser una voz para las personas en el Medio Oriente porque en realidad no hay mucho de eso y sería bueno tenerlo. Cuando yo era niño me hubiera gustado tener a alguien de mi parte del mundo que lo fuera, que dijera lo que yo no podía. Y esa es una parte por la que empecé a hacer una canción, ha ido creciendo con amigos y estoy muy emocionado de continuarlo y ser esa persona para todos los que están allá afuera.

¿Cuáles son tus influencias para hacer música?

Mis más grandes influencias son Michael Jackson, Metallica y Pink Floyd.

En tu canción Arabian Knights cantas en tres diferentes idiomas ¿habrá más de este tipo de canciones en un futuro?

Si, definitivamente. También habló un poco de francés y de hecho tengo una canción que no ha salido, pero la hice nada más por diversión.

¿Y de dónde viene tu amor por los idiomas?

Bueno, no soy totalmente saudí, mi mamá es de Ecuador y eso es por lo que hablo español. Además de que mi mamá ama los idiomas y ella siempre ha creído que es muy importante aprender diferentes idiomas porque de conocer mucho de diferentes personas y diferentes culturas podemos ver cómo es en realidad el mundo. Y esta cosa llamada idioma nos separa pero también podemos encontrar otras formas.

¿La pandemia afectó algunos de tus planes musicalmente hablando para este año?

Es muy extraño. He hecho un montón de canciones que nunca he lanzado, más de cien, y para mi suerte, con la pandemia pude sentarme y revisarlas. De hecho Friends la escribí antes de la pandemia y I Don’t Wanna Wait For Summer también la escribí antes de la pandemia, pero extrañamente de alguna forma lograron encajar y decir exactamente como me siento en este momento y es como si hubiera escrito para el futuro, lo cual es cool. Escuchar I Don’t Wanna Wait For Summer me hace sentir mejor sobre toda esta situación y saber que puede hacer lo mismo por otra persona, me hace feliz.

Mishaal lanzará su EP debut durante este verano, así que no dejes de seguirle la pista.

Foto de portada vía Instagram.