Perfume Genius llegó ayer por la noche a la edición remota de The Tonight Show con Jimmy Fallon para presentar su último material discográfico, Set My Heart On Fire Immediately.

El cantante, cuyo nombre real es Michael Hadreas, apareció en el programa de Fallon para interpretar dos las canciones de su nuevo álbum, On The Floor y Jason. Esta presentación la realizó desde un recinto totalmente vacio, apegándose a las normas del distanciamiento social.

Para On The Floor, Perfume Genius ofreció una apasionada interpretación acompañado de su banda, mientras que él sacaba sus mejores pasos de baile y lo dejaba todo en el escenario. Y en contraste, en Jason, el cantante lo hizo de una forma más tranquila pero manteniendo esa gran pasión que sólo él derrocha.

Perfume Genius compartió el pasado mes de mayo su quinto álbum de estudio Set My Heart On Fire Immediately, el primer material que estrena desde que en 2017 lanzó No Shape.

Y de hecho, por estas fechas, el cantante se encontraría realizando una gira por Norteamérica junto con Tame Impala para promocionar este nuevo disco. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, ésta tuvo que ser pospuesta.

Te dejamos a continuación su presentación con Jimmy Fallon. Y recuerda que Set My Heart On Fire Immediately ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada vía Matador Records.