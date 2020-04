La banda sueca Refused se ha convertido en una banda de culto con tan sólo 5 álbumes de estudio pero con casi 30 años de carrera. Ahora tenemos uno de sus conciertos para revivir siempre que queramos.

El show lo publico el festival Primavera Sound de su edición de 2012 y está disponible en su canal de Youtube.

El concierto forma parte del tour que hizo Refused aquel año como parte su regreso, luego de su descanso entre 1998 y 2012. Esta presentación estuvo formada en su mayoría por canciones de su emblemático álbum The Shape of Punk to Come de 1998.

Acá te lo dejamos:

Este es el setlist completo:

Worms of the Senses / Faculties of the Skull

The Refused Party Program

Liberation Frequency

Rather Be Dead

Coup d’état

Summerholidays vs. Punkroutine

The Deadly Rhythm

Hook, Line and Sinker

Refused Are Fucking Dead

Life Support Addiction

The Shape of Punk to Come

Encore:

New Noise

Tannhäuser / Derivè

La banda Sueca compartió el video en sus redes sociales con el mensaje: Loved this show!

Esta publicación forma parte de los shows que el festival estará compartiendo de lunes a domingo en su canal, esto para apoyar a las personas en cuarentena en todo el mundo, con el mensaje “en casa pero todos juntos”.

En dicho canal también están disponibles los shows de Cut Copy (2014), Bon Iver (2017), Hot Chip (2013), Explosions In The Sky (2016), Pixies (2014), Wilco (2012), y muchos otros. Checa todos los videos en este enlace.

Refused en 2019 editó el álbum War Music, escúchalo a continuación: