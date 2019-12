El DJ, compositor y productor Mark Ronson colaboró con The Last Artful, Dodgr en el tema Freak Of Nature, misma que forma parte del soundtrack de Espías a Escondidas y acaban de lanzar el video oficial de la canción dirigido por Lorenzo de Guia.

Este año ha sido muy bueno para Mark Ronson, ya que ganó un Premio a la Academia, un Globo de Oro y un Premio Grammy por su trabajo con Lady Gaga en A Star Is Born con la canción “Shallow”. Su más reciente producción es el soundtrack que hizo para la película Espías a Escondidas (Spies in Disguise) junto con artistas como Anderson .Paak, Lucky Daye, Lil Jon, DJ Shadow, De La Soul y Rob Base & DJ EZ Rock.

Freak Of Nature es el tema que abre el álbum de la banda sonora de la película. Este nuevo video muestra a Ronson y a la raperaen el estudio de grabación, no sin antes ser presentados por unas cortinillas con el estilo estético de la película. El soundtrack ya está disponible en plataformas digitales.

Espías a Escondidas se estrenará el próximo 21 de diciembre, dirigida por Nick Bruno y Troy Quane. Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, Karen Gillan y DJ Khaled con algunos de los que también participan en esta película.

Además de su trabajo en cine, Ronson editó el álbum Late Night Feelings el 25 de junio pasado y cuenta con la participación de artistas como Miley Cyrus, Camila Cabello, Alicia Keys, YEBBA, Angel Olson, King Princess, The Last Artful, Dodgr, Diana Gordon, Ilsey y Lykke Li.