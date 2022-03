Warp Records ha confirmado la muerte de la aclamada productora, compositora y artista multidisciplinaria Mira Calix. Tenía 52 años de edad.

La lamentable noticia se dio a conocer con un comunicado publicado en las redes sociales del sello discográfico, aunque la causa de muerte no ha sido revelada. “Estamos devastados por la muerte de nuestra querida Mira Calix (Nacida como Chantal Passamonte)”, se lee en el mensaje.

“Mira no fue nada más una talentosa artista y compositora, también fue un humano hermoso y cariñoso que marcó la vida de todos los que tuvieron el honor de trabajar con ella. Mira ha sido una parte importante de la familia y la historia de Warp, como una de las primeras artistas femeninas que firmó con el sello y lanzó seis álbumes desde one on one en el 2000, hasta absent origin en 2021”, agregó Warp.

Vía Twitter Warp Records

Y concluyó: “Ella empujó los límites entre la música electrónica, la música clásica y el arte de una manera verdaderamente única. Todos en el sello, el personal y los artistas, la extrañarán terriblemente”.

Tras el mensaje, diversas figuras de la industria musical como Oneohtrix Point Never, Maryanne Hobbs, Gwenno y Daniel Pemberton, comenzaron a lamentar la pérdida de Mira Calix y ha rendirle tributo en redes sociales.

Foto de portada vía Twitter Warp Records.

