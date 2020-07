Jeff Tweedy, frontman de Wilco, interpretó su propia versión acústica de la canción I Love You de Billie Eilish durante un nuevo episodio de su show livestream, The Tweedy Show.

En realidad este cover no es novedad. Ya que cuando Tweedy comenzó con este programa para sobrellevar la cuarentena, el músico ya había interpretado este cover en acústico de la canción del disco debut de Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Pero si algo ha mostrado Jeff, es su gran cariño y admiración por la joven cantante. Así que decidió que era momento de traer de vuelta su versión de I Love You y la interpretó en este última entrega de The Tweedy Show.

Además de que también hizo un cover de Reincarnation de Roger Miller. Mientras que su hijo Sammy también se hizo presente interpretando Ain’t It Strange de Dr. Dog y Rilkean Heart de Cocteau Twins.

Y si te lo perdiste, afortunadamente un fan grabó toda la sesión y la subió a YouTube, te la dejamos a continuación (el cover a Billie Eilish lo encuentras en el minuto 16:20).

Desde que el mundo entero se puso en cuarentena, Jeff Tweedy en compañía de sus hijos ha estado realizando diferentes covers como parte de sus transmisiones en vivo. Entre los artistas a los que el frontman de Wilco ya covereado se encuentra My Bloody Valentine, Neil Young y Mazzy Star.

Así que no dejes de estar al pendiente de sus redes sociales que siempre nos tiene grandes sorpresas.

Fotos de portada vía Facebook.