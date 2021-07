A veces, por más que se quieran postergar las cosas, es inevitable no terminar cediendo ante las circunstancias de tu presente, algo que Mint Field, grupo tijuanense que ahora reside en la CDMX, ha tenido que entender y adaptar a su sentir de la música.

Habiendo publicando su álbum Sentimiento mundial en plena pandemia, este dúo no tiene prisa e incluso, revelan que ya no piensan tanto en el futuro. Con una presentación en puerta este sábado 24 de julio, Estrella, voz de la banda, nos cuenta como ha sido mantener este disco guardado: “Ha sido raro, porque normalmente cuando sacas un disco, el ciclo del mismo es tocarlo y de esa forma darle una segunda vida, pero no poder hacerlo en su momento hace raras las cosas”. Y es que sí, con el mundo actual en el que vivimos, donde la inmediatez no perdona a nadie, tocar un disco por primera vez, el cual fue publicado hace más de un año, podría parecer atemporal y hasta sin sentido. Sin embargo, Mint Field entiende el momento histórico que les tocó vivir y lo toman de la mejor manera: “pensábamos que cuando se pudiera, sería muy chido tocarlo. También, siento que las circunstancias son estas y tampoco queríamos esperar hasta que la pandemia se terminara para lanzar Sentimiento mundial, porque sino se habría sentido muy viejo para nosotros”.

Como le ha pasado a una cantidad innumerable de artistas, el descanso les cayó bien. Pues aunque detuvieron su enérgico estilo de vida, en el que Mint Field constantemente se la vivía de tour, esta pausa indefinida les proporcionó lo necesario para crear nueva música: “Ahorita estamos trabajando en un disco nuevo y de cierta manera, aprendí el año pasado a vivir muy bien en el presente y a disfrutar lo que tengo en este momento, a no planear tanto las cosas del futuro, así decidimos vivir este disco”. Aunque Sentimiento mundial no se pudo tourear como lo planeaban, Estrella se muestra tranquila, pues sabe que eventualmente esto pasará y que podrá salir de gira, aunque con otro disco entre manos: “Yo creo que cundo regresemos a tourear ya vamos a tener otro disco, pero está bien. Es algo que nos está pasando a todos, este sentimiento extraño es de todos y prefiero no estar luchando contra lo que sucede ahora, go with the flow“.

Con su tan esperado regreso a los escenarios en la CDMX, específicamente dentro del Foro indie Rocks!, el cual parecer ser el bote salvavidas de los pequeños artistas en este momento, Estrella se siente emocionada por regresar al ruedo, pero aun así, con una tercera ola encima de nosotros y el número de contagios creciendo de forma diaria, considera que ya depende de cada persona el seguir las medidas de salubridad o no: “Yo siento que ahorita depende de la responsabilidad de cada quien, no creo que sea seguro porque los contagios están regresando pero las cosas ya no pueden parar, no creo que todo se detenga como la primera vez; a mi me parece increíble que regresen los conciertos, pero cada quien debe cuidarse“.

Para cerrar, la ahora chilanga, reveló que tocarán algunas canciones nuevas en su próximo show, así como una gran cantidad de rolas de Sentimiento mundial y hasta del Pasar de las luces. Sobre su siguiente álbum, este podría ver la luz hasta el otro año: “En mi experiencia con los otros discos, estos salieron mucho tiempo después de haber sido terminados, así de que al año. Entonces, este saldrá hasta el 2022“.

Mint Field se presentará este sábado 24 de julio dentro del Foro Indie Rocks!, aun hay boletos a la venta y puedes adquirirlos aquí, pero recuerda llevar tu cubrebocas y respetar las normas sanitarias.

Crédito foto de portada: Instagram Mint Field