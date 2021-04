Millie Bobby Brown dio el salto a la fama en el 2016 con el estreno de la serie Stranger Things de Netflix, su personaje llamado “Eleven”, la cual cuenta con grandes poderes y habilidades mentales que está conectada con el “mundo al revés” mostrado en el show hizo que su carrera subiera como espuma, pero la joven actriz no se queda exenta del hate en las redes.

Millie tiene 17 años de edad y es una persona que está activa de forma constante en el mundo de las redes sociales; Instagram es su aplicación favorita donde comparte la mayoría de los aspectos de su vida personal y su trabajo. La actriz cuenta con 44 millones de seguidores, por lo tanto nunca falta el grupo de personas que están a la espera de atacarla por el motivo que sea.

Bobby Brown tuvo una entrevista con MTV News para hablar sobre el tema del internet y los haters, revelando que el ambiente que se vive dentro de estas aplicaciones le provoca ansiedad ya que ha pasado algunos momentos complicados en los últimos años a raíz de los comentarios negativos.

“Desafortunadamente, cuando era más joven, era mucho más liberal y realmente no pensaba en la fama. Estaba disfrutándolo, Ahora, aunque estoy muy agradecida por ello, he lidiado con la ansiedad durante un tiempo. Definitivamente he lidiado con algunos aspectos de la fama en tiempos recientes. No puedes ponerte una máscara porque la gente es capaz de ver a través de ella. He hecho cosas en el pasado, como publicar videos de mí misma enojada porque esta soy yo y no se los voy a ocultar, porque soy una chica normal y estoy descubriendo todo por mi cuenta. Ese es mi viaje, he lidiado con la ansiedad y estoy aprendiendo a afrontarla. Medito, escribo mucho.”

Recientemente pudimos ver a Millie en la cuarta entrega del Monsterverse, Godzilla vs. Kong. Actualmente la actriz ya está grabando la cuarta temporada de Stranger Things después de que la producción tuvo que detenerse por las restricciones ocasionadas por el Covid-19.

Crédito foto de portada: Instagram Millie Bobby Brown