Recientemente Millie Bobby Brown declaró que a alguien a quien le gustaría dar vida en una biopic sería a la gran cantante Amy Winehouse.

Como ya sabrán, la joven y exitosa actriz anda en plena promoción de su nueva película de Netflix, Enola Holmes. Y como parte de este proyecto, Brown estuvo platicando con Netflix Latinoámerica sobre sus heroínas.

Y a lo largo de dicha charla, Millie Bobby Brown fue cuestionada sobre a cual figura histórica le gustaría dar vida, a lo que ella contestó que a la fallecida Amy Winehouse. Y explicó:

No diría que es histórica, pero me encantaría interpretar a Amy Winehouse. Personalmente creo que ella es como un ícono del R&B y el blues y básicamente de toda la cultura de la música. Me encanta su música y realmente me impactó su historia, así que me encantaría interpretarla.