Miley Cyrus se unió con la legendaria Stevie Nicks, integrante de Fleetwood Mac, en una nueva canción que combina “Midnight Sky” de Miley y “Edge Of Seventeen” de Nicks.

Como ya sabemos, Cyrus anda con todo reversionando icónicas canciones del rock. Y aunque las anteriores habían sido totalmente covers, para el clásico de Stevie Nicks optó por algo diferente, un remix que trae lo mejor y más poderoso de ambos temas, el cual fue titulado “Edge Of Midnight (Midnight Sky Remix)”.

En él se le escucha a Miley Cyrus interpretar el verso de su track, antes de que Stevie se le una en un poderoso coro. Sin duda alguna, la estrella pop hizo un buen trabajo con este nuevo track, échale un vistazo a continuación.

Obviamente todo esto fue con el consentimiento de Stevie Nicks. Incluso hace un tiempo, Miley ya había hablado sobre esta colaboración y cómo buscó el consentimiento de la cantante de Fleetwood Mac para darle un nuevo giro a “Edge Of Seventeen”.

“Le envié la canción y le dije: ‘Tengo una melodía alternativa, si no quieres que te rinda homenaje a ti y a tu grandeza y cuánto me has inspirado”, comentó. “Y ella dijo: ‘Puedes pedirme prestado en cualquier momento’.”

Este remix, al igual que su versión original, formarán parte del nuevo material discográfico de Miley Cyrus, Plastic Hearts. Su estreno se tiene planeado sea el próximo 27 de noviembre y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Foto de portada vía Instagram de la artista.