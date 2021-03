Miley Cyrus le respondió a Lil Nas X después de que el rapero hicieras unas escenas de parodia sobre Hannah Montana a través de su cuenta de Tik ToK.

El rapero compartió unos videos donde recreó el final del episodio piloto de la serie sitcom de Hannah Montana, la cual fue emitida por el canal de Disney Channel; el programa se transmitió desde el 2006 hasta el 2011 teniendo cuatro temporadas.

En el video, con la canción “Call Me By Your Name” de fondo, creada por el rapero vemos al artista removiéndose una peluca rubia como era costumbre en el show para revelar su segunda identidad al personaje de Lily, quien fue interpretada por Emily Osment.

La parodia incluía el texto: “Todos los episodios de Hannah Montana“. Seguido de “espero que Miley no me bloquee por esto”, agrego el clip. Hasta este momento, el divertido video tiene casi 4 millones de likes y ha sido compartido unas 50 mil veces.

En respuesta, la artista compartió un video en su cuenta oficial de TikTok. En el video vemos a la estrella del pop interpretando a Lily, con una peluca morada y un gorro rosa diciendo: “¡¿Otra vez?! Toda la revelación de Hannah está perdiendo su valor de impacto. ¡Haz esto cada puta semana, Miley!”

Crédito foto de portada: Instagram Miley Cyrus