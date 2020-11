En los últimos meses Miley Cyrus se ha ganado la admiración y cariño de grandes estrellas del rock y el nuevo en la lista es Rob Halford, frontman de la legendaria banda Judas Priest.

Como seguro recordarás, hace unas semanas la cantante reveló que ha estado trabajando en un nuevo disco de covers de Metallica que tiene planeado lanzar pronto. Y hablando de ello en el último episodio de Life In The Stocks, Halford sacó a relucir lo emocionado que está de escucharlo.

“Ella es increíble”, dijo Rob Halford. “Si piensas en su vida dentro del mundo del espectáculo desde que era una niña y en cómo mantuvo la cabeza recta… se volvió un poco loca cuando era adolescente, que es lo que debes hacer, es tu derecho, se estaba expresando.”

Y agregó: “No puedo esperar [a escuchar su álbum de covers de Metallica], eso va a ser increíble. Ella tiene una voz extraordinaria. Como [Lady] Gaga, la voz lo es todo. Y ella es metalera, siempre está tirando los cuernos. Ella es alguien a quien me gustaría conocer si las estrellas se llegan a alinear.”

Posteriormente, Rob Halford procedió a hablar de lo poderosas que son las mujeres y su importancia dentro de la industria musical: “Gaga, Madonna, Miley, mi amiga Maria [Brink] de In This Moment, y volviendo a [bandas de los 70], Ellie Brooks de Vinegar Joe, Janis Joplin y Shirley Bassey… el poder de las mujeres no puede ser subestimado.”

La conversación completa la puedes escuchar a continuación:

Fotos de portada vía Facebook Miley Cyrus / Facebook Judas Priest.