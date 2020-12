Después de que la semana pasada Miley Cyrus diera una impresionante interpretación de “Doll Parts”, éxito de Hole, Courtney Love finalmente salió a dar su veredicto respecto a ello.

A través de su cuenta de Instagram, la vocalista de Hole compartió el video de la presentación de Cyrus en The Howard Stern Show, durante la que interpretó “Doll Parts”. Y junto con el clip, en la descripción Love reveló que este cover era una “versión dulce” y que estaba conmovida.

Sin embargo, la cosa no paró ahí ya que al parecer ver a Miley Cyrus interpretar la canción de Hole puso a Courtney Love un tanto nostálgica y terminó realizando otro post que acompañó con un video de Kurt Cobain diciendo que ella era lo mejor del mundo y con la historia detrás de “Doll Parts”.

“‘Doll Parts’ es un homenaje que escribí en 20 minutos en el baño de una niña llamada Joyce en Cambridge, Massachusetts”, explicó. “Tuve que escribir la mayoría de las letras en mi brazo con sharpie porque me quedé sin papel. La gente estaba golpeando la puerta mientras lo escribía.”

Y continuó: “Se trata de un chico, cuya banda acababa de salir de la ciudad, con quien me había acostado, que escuché que se acostaba con otras dos chicas, era mi forma de decir ‘eres un maldito idiota si no me eliges y aquí está todo el deseo y la furia y el amor que siento por ti’.”

“Las buenas canciones no siempre llegan en 20 minutos, pero la fuerza fue fuerte y esa sí. De todos modos, me casé con ese tipo”, concluyó Courtney Love.

Igual por si te lo perdiste, te dejamos a continuación el cover que Miley Cyrus hizo de Hole.

Fotos de portada vía Facebook Courtney Love / Facebook Miley Cyrus.