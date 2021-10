Miles Kane continúa compartiendo adelantos de su próximo álbum de estudio, esta vez con “See ya when I see ya”.

Hace un par de semanas, el también integrante de The Last Shadow Puppets anunció que para inicios de 2022 publicará su nuevo material discográfico Change the show. Así que para emocionarnos un poco más, el día de hoy liberó un sencillo más.

Hablando sobre el significado de “See ya when I see ya”, en un comunicado, Miles Kane explicó: “Se trata sobre tener confianza en ti mismo y de mantenerte firme mientras dejas sobar Jekyll and Hydes”.

La nueva canción llegó junto con un videoclip dirigido por Phoebe Fox, en el que vemos al músico pasando de un agradable momento solo, ya sea paseando en el parque, tocando guitarra o comiendo un helado; todo bajo un concepto vintage, como si hubiera sido grabado con una cámara de 8mm.

“See ya when I see ya” se une a “Don’t let it get you down” y “Caroline” como los primeros adelantos de Change the show, cuarto disco que Miles Kane lanza en solitario. Según se reveló, el material verá a luz el próximo 21 de enero, pero ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Te dejamos por acá el video oficial y ya también puedes encontrar el tema en tu plataforma digital favorita.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.