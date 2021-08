Miles Kane ha anunciado el lanzamiento de su nuevo material discográfico titulado Change the show y lo mejor de todo es que ya hay un primer adelanto.

Entre todo el caos que nos ha dado la pandemia, algo bueno tenía que salir y en ésta ocasión se trata del cuarto disco de Kane, quien, como muchos otros artistas, aprovechó su tiempo en confinamiento para crear nueva música.

Hablando de esto, en un comunicado, el también integrante de The Last Shadow Puppets comentó: “Este álbum nació de un intenso periodo de autorreflexión; teniendo todo este tiempo inesperado en mis manos. Escribí canciones sobre grandes altibajos, sueños, verdaderos amigos y sentimientos profundos”.

“Aprendí a dejar que el futuro se desarrolle por sí solo, sin dejar de ser fiel a mí mismo y eso me ha llevado a lo que se siente como un álbum realmente edificante”, agregó Miles Kane. Change the show, según se reveló, será una divertida combinación del clásico rock con influencias glam y gran enfoque en el soul de Motown y el R&B de los cincuenta.

Junto con el anuncio, Miles Kane liberó una primera probadita de lo que será Change the show con el sencillo “Don’t let it get you down”. El track ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y aquí abajo te dejamos el videoclip oficial protagonizado por Jimmi Simpson.

En cuanto al álbum, su estreno está programado para realizarse el próximo 21 de enero de 2022, pero igual ya puedes irlo pre-ordenando dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.