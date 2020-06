Durante este fin de semana alrededor de seis mil personas asistieron a dos clandestinos “raves de cuarentena”. Los cuales culminaron con trágicas consecuencias, entre ellas la muerte de un hombre.

De acuerdo con los reportes policiales, uno de estos eventos se realizó en el parque Daisy Nook de Failsworth, Oldham, al que asistieron 4000 personas. Mientras que las otras dos mil se concentraron en Carrington.

Al parecer el rave de Daisy Nook finalizó sin ninguna tragedia. Sin embargo, según informó la BBC, el otro tuvo como resultado la muerte por sobredosis de un hombre de 20 años, la violación de una joven de 18 y tres personas más apuñaladas.

La policía del condado aseveró que fueron recibidos con violencia por parte de los asistentes al tratar de dispersar los eventos. Y a través de un comunicado, el asistente del jefe de policía, Chris Sykes explicó:

Los videos sobre ambos raves han estado circulando en redes sociales. Así como también las fotos de toda la basura que quedó y que varios voluntarios estuvieron recogiendo durante la mañana del domingo.

Además de que varios usuarios de Twitter han mostrado su enojo ante la irresponsabilidad de todos estos jóvenes, quienes pusieron su vida en peligro al no seguir las recomendaciones de sanidad para evitar el contagio de COVID-19.

WORLDWIDE pandemic. I genuinely don’t give a S*%T if people want to give me grief for posting this and I if you do but if you went to last nights rave in Daisy Nook and you left ANY of this litter in a place that you no doubt have enjoyed at some point in your life, dickheads pic.twitter.com/HtPuz3lXSM

