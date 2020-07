El frontman de The Streets, Mike Skinner, declaró que nunca debió de haber aceptado dar un show en el Colston Hall de Bristol. Recinto nombrado en honor al comerciante de esclavos Edward Colston.

Mike tuvo dos conciertos en el Colston Hall, uno en 2005 y otro en 2006. Y durante una reciente entrevista que tuvo con The Independent, el músico reveló que se siente “un poco culpable” por haberse presentado en dicho lugar. Y explica:

No debí de haberme presentado en el Colston Hall de Bristol. Massive Attack no ha tocado ahí durante años. En ese momento yo creía que era sólo un nombre.

Además de que también describió como un “momento fantástico” cuando protestantes derribaron la estatua de Colston ubicada en Bristol. “Fue impulsado tanto por la culpa blanca, como por el poder negro”, comentó.

Mike Skinner es uno de los muchos artistas que han mostrado su apoyo al movimiento Black Lives Matter y a las diversas protestas que surgieron alrededor del mundo contra el racismo. Esto después de que George Floyd, un hombre afroamericano, fuera asesinado por la policía de Minneapolis.

Incluso en el reciente video de The Streets para I Wish You Loved You As Much As You Love Him se hace referencia a dichos hechos. A lo largo del audiovisual aparecen algunas frases como “I can’t breath” y “white silence = white violence”, así como también muestran el momento en el que fue tirada la estatua de Edward Colston.

Mientras que por su parte, los dueños del Colston Hall ya están trabajando en renombrar el recinto. Hace unas semanas fue removido el nombre del edificio y comunicaron que para el otoño de este año darán a conocer el nuevo.

Este viernes (10 de julio) The Streets lanzará su nuevo mixtape None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive y nos platicaron un poco sobre él para nuestra edición 181, la cual ya puedes conseguir en este enlace.

Créditos foto de portada: Gina Wetzler/ Redferns.