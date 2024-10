Mikage Project con Leika Mochán y Gustavo Nandayapa

Mikage Project realiza una gira por América Latina y entre sus paradas se encuentra la Ciudad de México en donde se reunirán con Gustavo Nandayapa uno de los baterista más solicitados de la escena de jazz en México, quien ha tocado con artistas de jazz e improvisación libre como Remi Álvarez, Iraida Noriega y Agustín Bernal, entre otros. Ha colaborado con Saúl Hernández y ha trabajado con productores como Don Was (Rolling Stones, Bob Dylan, Blue Note). Actualmente es artista de Bosphorus Cymbals y ha grabado para el sello Tzadik (John Zorn) en la serie Book of Angels.” En voz suena el rugido azul de Marco Albert fundador del influyente colectivo audiovisual Otolab en Milán, Italia. Se suma Leika Mochan pionera del live looping en México y especialista en ensambles vocales, coodirectora del célebre Coro Acardenchado de Juan Pablo Villa, ha grabado más de 10 discos con sus diferentes proyectos musicales: Muna Zul, Aguakates, ProyectoGecko, kaleidojismos. etc., uno de ellos bajo el sello Tzadik de Jhon Zorn.

Sin duda este será un ensamble épico no falten a esta increíble propuesta musical en donde Mikage Project que con instrumentos japoneses tradicionales como el Koto, el Tsugaru Shamisen y la flauta Shakuhachi, traerán la música originaria del archipiélago japonés que se fundirá con la propuesta del chiapaneco Nandayapa y la morelense Mochan.

Mikage Project se presenta el próximo jueves 31 de octubre a las 20:00 hrs en Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, Donceles 36, Centro Histórico, CDMX.